В Азербайджане наблюдался 7-градусный мороз

В Нахчыване и в горных районах Азербайджана температура опускалась до 7 градусов ниже нуля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В ряде регионов страны зафиксированы периодические осадки.

В частности, в Шамахы выпало 4 мм дождя, по 3 мм осадков отмечено в Гобустане, Алтыагаче и Исмаиллы. В Шеки, Огузе, Шахбузе, Гяндже, Барде, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Кюрдамире, Сабирабаде, Нефтчале и Габале количество осадков составило 2 мм.

В некоторых районах, таких как Гёйчай, Евлах, Лерик, Шамкир, Огуз, Шамахы, Гах, Шеки и Гобустан, наблюдался туман.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове опустилась до +5 градусов, в равнинных областях зарегистрировано до +4 градусов.

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