Как чувствует себя первый азербайджанец, заболевший оспой обезьян?

В Азербайджане продолжается стационарное лечение пациента, инфицированного вирусом оспы обезьян

Об этом в пятницу в ответ на запрос Day.Az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Было отмечено, что в настоящее время состояние пациента оценивается как стабильное, и он находится под наблюдением врачей.

Напомним, что 22-летний гражданин Азербайджана совершил туристическую поездку в зарубежную страну со 2 по 11 января 2025 года и через несколько дней после возвращения на родину обратился в одну из клиник Баку с жалобами на недомогание, лихорадку, водянистую сыпь в области гениталий, увеличение лимфатических узлов и мышечные боли.

Наличие эпидемиологической связи с путешествием, а также симптомы, стали основанием для проведения лабораторных анализов. Результат ПЦР-исследования мазка из сыпи оказался положительным на вирус обезьяньей оспы.