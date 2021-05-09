Армянский «Геббельс»: ложь и глупость в режиме нон-стоп

Поиск виновных в поражении в 44-дневной войне в Армении начался еще в самом ее ходе. Паника, истерика, обвинения в адрес действующей власти и их предшественников звучали и тогда, но после подписания в ночь с 9 на 10 ноября трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, зазвучали в РА из каждого утюга. Больше всех, ясное дело, досталось премьер-министру РА Николу Пашиняну.

Он и впрямь сделал войну неизбежной своими провокационными заявлениями, пьяными плясками в Шуше, бряцание оружием. Не сильно отстал от него и тогдашний министр обороны РА Давид Тоноян, уверявший армянскую общественность в том, что "новая война-это новые захваченные территории". Итог этой бравады известен. Армения проиграла, подписала, говоря практически, акт о капитуляции. Но на том аттракцион по выявлению виновных в фиаско страны-оккупанта не закончился.

Вон, в РА по более чем 1 580 уголовным делам, расследуемым в связи со Второй Карабахской войной, 628 лиц привлечены в качестве обвиняемых, в том числе и высокопоставленные офицеры. Об этом сообщает Генпрокуратура Армении. То есть, еще будет звучать множество громких, сенсационных заявлений, обвинений, оправданий.

И в Баку не стали бы даже обращать внимания на весь этот процесс, если бы с традиционными алогичными заявлениями не выступал тот, кого в РА именуют защитником прав человека. Зовут его Арман Татоян и он специализируется на бесконечных попытках представить страну-оккупанта и страну-агрессора в роли пострадавшей стороны. Затея это, при всех ништяках, что она сулит Арману в РА, вызывает недоумение за пределами этой страны. Ибо, ее, даже на всем протяжении периода, когда наши земли находились под армянской оккупацией, призывали вывести свои вооруженные формирования с захваченных территорий Азербайджана. Территориальную целостность Азербайджана признавал и продолжает признавать весь мир. Тогда как "НКР" не признало не одно государство мира, включая Армению. Но, несмотря на все эти очевидные факты, Татоян увлеченно и старательно перекладывает все с больной головы на здоровую. И вот, на сей раз он договорился до обвинений в адрес международных организаций. Они были озвучены не на кухне, а в Национальном собрании РА, в ответ на вопрос Карена Симоняна, депутата фракции ППА.

О, это было просто-таки "феноменальное" выступление. Татоян рвал и метал. Явно кайфуя от возможности получить свои "пять минут славы", он "открыто заявил", что "молчание мирового сообщества" во всем виновато. Нет, он мог бы и скрыто заявить о том же, но ведь врет и глупит Арман, как дышит. Потому, что были всем известные 4 резолюции ООН. Эти резолюции и есть мнение международного сообщества, самой влиятельной из международных организаций по поводу армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. И игнорировала ее. Нарушала ее именно Армения!

А в ходе войны, когда армянская сторона бомбила Гянджу и иные мирные азербайджанские города, международные организации осуждали эти варварские атаки. Какой-то совсем уже слепой и глухой в РА "защитник прав человека", если он не видел и не слышал всего этого. Но глупость, глухота и слепота этого господина достигли своей высшей отметки, когда он решил вслух заинтересовать: "Почему сейчас международные организации не приезжают в "Арцах"?".

Это было очень похоже на то, как если бы находящийся в стадии сильного алкогольного опьянения господин пытался бы понять, почему все смеются над его попытками беседовать с собственным отражением в зеркале. Татоян делает вид, что не понимает очевидного- "Арцаха" никогда в реальности не было. Он существовал только в фантазиях армянских мифотворцев. Для всего мира были оккупированные Арменией территории Азербайджана.

Которые наша армия освободила в ходе 44-дневной войны. Так куда и зачем лететь международным организациям, явно нарушая все мыс лимые и немыслимые законы и правил? Такая простая мысль отчего-то не приходит в голову Татояна. Хотя, есть все же логическое объяснение его клоунаде. Он, в реальности, давно уже является "защитником прав оккупантов". Он лжет безостановочно, глупо, примитивно. "Пропаганда должна быть популярной, а не приятной интеллектуально. Поиск интеллектуальной правды не входит в задачи пропаганды", заявил рейхсминистр пропаганды гитлеровской Германии Геббельс. В лице Татояна он нашел бы достойного ученика.

Акпар Гасанов