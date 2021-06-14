Израиль будет рядом с Азербайджаном при любом правительстве в Тель-Авиве

В Израиле приведено к присяге новое правительство. Правительство сформировано под руководством лидера израильской партии "Новых Правых" и политического альянса правых партий Израиля "Ямина" Нафтали Беннета, а также лидера партии "Еш атид" Яира Лапида.

Нафтали Беннет стал первым премьер-министром Израиля, не опирающимся на крупную партию. В прошлом предприниматель, в 2019-2020 годах министр обороны Израиля, основатель партии "Ха-Ямин ха-Хадаш", один из основателей движения "Мой Израиль". Как сообщают мировые СМИ, бывший спецназовец Беннет является решительным противником формулы "двух государств" и выступает за сохранение еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. При этом в правительственную коалицию впервые в истории страны вошла арабская партия.

В экспертных кругах Армении начинают звучать осторожные пока голоса надежды, что при новом правительстве Иерусалим охладеет к Баку и переключит внимание на Ереван, и в первую очередь прекратит военное сотрудничество с Азербайджаном. Однако израильские эксперты отказывают этим надеждам в праве на жизнь, напоминая, что за три десятилетия дипломатических отношений двух стран в Израиле приходили к власти и "правые", и "левые", но на взаимодействии с Азербайджаном это не сказывалось сколько-нибудь негативно. Наоборот, сотрудничество поступательно росло, что особенно заметно в таких стратегических сферах, как энергетика и оборона. Абсолютно все, независимо от политических взглядов и несмотря на хорошо поставленную армянскую пропаганду, понимают значимость Азербайджана как стратегического союзника.

Особенно ярко это проявилось в период 44-дневной войны, когда стали известны многие ранее не афишировавшиеся детали азербайджано-израильского сотрудничества. Не ошибемся, если скажем, что события осени прошлого года еще более сблизила наши страны и народы.

"Приход нового правительства ни в коей мере не повлияет на хорошие, дружественные, стратегические отношения с Азербайджаном. Хотя бы потому, что любое наше правительство прислушивается к анализу, который делается нашими военными и аналитиками, а также нашей разведкой. Эти доклады представляются правительству регулярно, и оно к ним прислушивается", - сказал в комментарии Day.Az известный израильский политолог, доктор права, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель.

По его мнению, анализ и доклады по Азербайджану будут содержать рекомендации и этому правительству, согласно которым стратегическое сотрудничество с Баку является необходимым и единственно верным вектором для Государства Израиль. Так что отношения продолжатся по всем фронтам, и никаких негативных тенденций здесь быть не может, считает Финкель.

Израильский политолог уверен, что отношения между Баку и Иерусалимом никоим образом не связаны с тем, какое правительство у власти в Израиле.

"Любое израильское правительство понимает стратегический характер наших отношений. У нас общее видение того, что должно происходить в мире, у нас общие ценности, общие угрозы, общая кооперация в борьбе с международным терроризмом, колоссальнейшая кооперация в военном секторе и все возрастающая кооперация в различных сегментах бизнеса. Нет причины, которая могла бы перевесить все вышеупомянутое", - подчеркнул политолог.

Кстати, Азербайджан может стать одним из первых, кому будут предоставлены уникальные израильские технологии по разминированию. Как отметил Михаил Финкель, по имеющейся у него информации, Израиль работает над тем, чтобы предоставить Азербайджану самые передовые технологии для разминирования освобожденных территорий. Эти технологии предусматривают использование дрона, который будет сканировать толщу земли и, обнаружив местонахождение мины, направит соответствующую информацию оператору. Это значит, что можно будет получить мгновенную карту заминированных площадей. В настоящее время проводятся последние испытания, и уже совсем скоро эта уникальная израильская технология поступит в Азербайджан.

"Тридцать лет дипотношений это большой срок. Обратим внимание - в течение этого срока не возникло ни одной серьезной проблемы на дипломатическом или межгосударственном уровне. О чем это говорит? Это говорит, в первую очередь о том, что мы родные друг другу народы и страны. Наши отношения сродни отношениям любящих людей. Пусть это сравнение покажется высокопарным, но давайте посмотрим, как это бывает в семье - когда в семье присутствует любовь, люди находят точки соприкосновения, закрывают глаза на какие-то шероховатости, они понимают, прощают, стремятся к тому, чтобы у них все было хорошо. Я рад, что наши взаимоотношения являются в своем роде "медовым месяцем", который длится уже тридцать лет. Это прекрасно, и я хочу пожелать, чтобы так было всегда", - сказал Михаил Финкель.

Лейла Таривердиева