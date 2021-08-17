Le Figaro: Расстроенные связи между Байденом и Зеленским

Day.Az представляет читателям второй материал из новой рубрики - "Зарубежный взгляд на регион". В ее рамках на нашем портале публикуются переводы важнейших аналитических материалов авторитетных зарубежных изданий, посвященных событиям в регионе в целом и в Азербайджане в частности.

Ранее мы представляли статью из влиятельного французского издания Le Figaro, посвященную выводу американского контингента из Афганистана, реакции Китая на этот процесс и ситуацию в регионе в целом.

А сегодня представляем статью из Le Figaro о предстоящей встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

После шести месяцев безуспешных попыток президент Украины Владимир Зеленский наконец получил на 30 августа аудиенцию в Вашингтоне у своего американского коллеги Джо Байдена. Белый дом направил приглашение только после того, как достиг договоренности с Берлином по отмене санкций США в отношении российского газопровода "Северный поток 2". Самая настоящая дипломатическая пощечина Киеву, который считает этот российский проект враждебным и опасным для своих интересов.

По словам Зеленского, газопровод в обход украинской территории представляет собой "серьезную угрозу безопасности" его страны. "Северный поток 2 лишит Украину поставок газа, что означает потерю как минимум 3 миллиардов долларов в год... Нам будет нечем финансировать украинскую армию", - заявил президент Украины группе американских сенаторов на встрече, проведенной 2 июня. Однако Москва отрицает всякую политическую подоплеку газопровода.

Сегодня практически завершено строительство газопровода, который напрямую соединит территории России и Германии по дну Балтийского моря. Президент Байден обосновал отмену санкций США "невозможностью" остановить проект, а также желанием "наладить" отношения с Германией, которая очень привязана к проекту из-за своих потребностей в газе.

Джо Байден несколько раз проигнорировал своего украинского коллегу во время своего европейского турне, особенно во время саммита НАТО. Киев призывает к интеграции в Трансатлантический военный альянс для обеспечения своей безопасности. "Байден хотел решить проблему трубопровода до визита Зеленского, чтобы не иметь дело с этой вызывающей раздражение двусторонней темой", - сказала Алена Гетманчук, директор киевского аналитического центра международных отношений New Europe Center.

Это не единственный "раздражающий" вопрос. Во время президентской кампании в США 2020 года Украина была в центре кампании дезинформации, направленной против Джо Байдена через его сына. Последний был обвинен Дональдом Трампом и Руди Джулани, тогдашним адвокатом Трампа, в коррупции, когда он был в совете директоров украинской газовой компании Бурисма. Тогда Владимир Зеленский оказался невольно вовлеченным в это дело, что наложило свой отпечаток. В частности, это сделало нынешний Белыйдом еще более требовательным к украинской администрации в вопросах реформ, управления государственными предприятиями и борьбы с коррупцией.

"Эта история негативно повлияла на укрепление доверия между Киевом и администрацией Байдена, потому что превратила Украину во внутриполитическую проблему США, а не во внешнеполитическую проблему Америки, как это было раньше. Байден определенно не хочет, чтобы его считали политиком с конфликтом интересов в Украине", - подчеркнула госпожа Гетманчук. "У Зеленского, в отличие от других иностранных лидеров, не было медового месяца с администрацией Байдена", - добавила аналитик. "Поначалу казалось,что Байден даже не хочет разговаривать с Зеленским по телефону".

Со своей стороны, украинское руководство сожалеет о том, что вопрос о Северном потоке 2 разрешился за их спиной. Но они не сдаются. Украинская федерация компаний нефтегазовой отрасли только что подписала контракт на 1,2 миллиона долларов с американскойюридической фирмой Arent Fox на юридические и лоббистские услуги в Вашингтоне, сообщает Kyiv Post 5 августа на основании документов, опубликованных Министерством юстиции США.

Кроме того, недавнее сближение с Китаем, возможно, свидетельствует о том, что Киев также ищет новые рычаги воздействия на Вашингтон. По инициативе Зеленского 13 июля президент Украины провел свой первый телефонный разговор со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Как было сообщено официально, разговор был проведен для поставок вакцины в Китай. Пекин, со своей стороны, активизировал усилия (в основном сорванные под давлением США) по приобретению активов в авиационном секторе Украины и заключению контрактов на государственную инфраструктуру.

Находясь в Вашингтоне 6 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба настаивал: "Украина не поворачивает в сторону Китая. Мы - часть западного мира, но торговля с Китаем - это объективная реальность, несмотря на принципиальную политику безопасности, проводимую Соединенными Штатами в отношении Китая".

Господин Кулеба призвал к решительным жестам поддержки своей страны: "Американским и европейским союзникам пора, наконец, определить четкую дорожную карту по вступлению Украины в НАТО и ЕС".

"Зеленский явно ожидает предложений от Байдена по пакету гарантий безопасности для Украины. Это стало еще более важным для Украины после решения по Северному потоку 2, которое в стране рассматривается в первую очередь как проблема безопасности. Первым шагом могло бы стать подписание двустороннего рамочного соглашения о стратегической обороне. Зеленский также мог бы ожидать, что администрация Байдена будет менее категоричной в отношении реформ. Украина находится на правильном пути, даже если она движется не очень быстро", - резюмирует госпожа Гетманчук.