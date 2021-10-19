Дильгам Аскеров посетил Шушинскую тюрьму, в которой его держали почти 6 лет

Находившийся почти 6 лет в плену у армян Дильгам Аскеров посетил Шушинскую тюрьму, в которой его держали.

Как передает Day.Az, Д.Аскеров рассказал о своем визите Qafqazinfo.

Он отметил, что поездка в Карабах состоялась по предложению его шушинских, лачинских и джебраильских боевых товарищей: "Вначале мы были в Шуше, потом в Гадруте, Джебраиле, Физули. Я не смог зайти внутрь тюрьмы, в которой меня держали, просто прогулялся в ее округе. Наших военных туда не пустили. Сказали, что в этой тюрьме в 1993 году были расстреляны азербайджанские заложники. Пока что туда попасть невозможно.

Я находился в Шушинской тюрьме 5 лет и 7 месяцев. Если бы Шуша и Карабах не были освобождены, воспоминания о тех страшных днях при взгляде на эту тюрьму со стороны снова бы разбили мое сердце на части. Но на этот раз, находясь перед тюрьмой, я испытал радость. Там стояли около 50 азербайджанских солдат, и мы делились друг с другом впечатлениями. Страданий я больше не чувствовал".

Напомним, что в июле 2014 года уроженцы Кяльбаджара Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев были взяты в плен армянскими солдатами при попытке посетить родину своих предков. Они были возвращены Азербайджану после трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года, когда в результате переговоров с участием международных организаций и командования российских миротворческих сил была достигнута договоренность с армянской стороной об обмене пленными и заложниками на основе принципа "всех на всех".