Необходимо разработать законодательную базу и стандарты в связи с глобальным потеплением.

Об этом сказал в пятницу бывший премьер-министр Молдовы Кирилл Габурич на панели на тему: "Борьба с климатическими изменениями и удовлетворение глобальных энергетических потребностей: как совместить то и другое?" в рамках VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в последние годы наблюдаются определенные подвижки в решении экологических проблем, но пока ситуацию в этой сфере сложно назвать удовлетворительной.

"Необходимо разработать законодательную базу и стандарты в связи с глобальным потеплением. Мы очень эгоистично ведем себя с климатом, загрязняем ради своего комфорта окружающую среду, пытаемся добиться краткосрочных целей, не думая о последствиях", - сказал Габурич.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября. В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.