Начальник Госслужбы Азербайджана пресек провокацию Армении

Делегация во главе с начальником Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азадом Джафарли находится с визитом во Франции.

Как сообщает Trend со ссылкой на Госслужбу, целью визита является участие в 14-м заседании государств-участников Гаагской конвенции ЮНЕСКО "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", которое проходит 29 ноября - 3 декабря, 9-м заседании государств-участников второго протокола Гаагской конвенции, а также в 16-м заседании Комитета по охране культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, передает Day.Az.

В рамках мероприятий предусматривается обсуждение вопросов в связи с имплементацией Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, направлениями сотрудничества, докладом национальных отчетов о выполнении Конвенции, реализацией второго протокола, ратификации и присоединения новых государств, отчетов по выполнению протокола.

В ходе 14-го заседания государств-участников Конвенции, состоявшегося 29 ноября, выступил начальник Госслужбы Азербайджана Азад Джафарли. Отметив важность конвенции, он сообщил о состоянии памятников на освобожденных территориях, подчеркнул важность технической миссии ЮНЕСКО в этом направлении.

Был дан адекватный ответ на провокационные заявления армянской стороны.

Делегация во главе с начальником Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азадом Джафарли также примет участие в 9-м заседании государств-сторон второго протокола и во втором заседании комитета.