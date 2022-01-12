Армянская диаспора манипулирует кандидатами в президенты Франции

В апреле 2022 года во Франции пройдут президентские выборы, в связи с чем основные партии страны начинают выбирать своих кандидатов и готовятся к предвыборной гонке. В ней участвует известный своими провокациями кандидат от крайне правого движения "Reconquête" (Реконкиста) Эрик Земмур, который недавно посетил Армению, чтобы подчеркнуть свою скандальную, откровенно ксенофобскую и антииммигрантскую программу.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье научного сотрудника канадского Института глобальных проблем Роберта Катлера, опубликованной в авторитетном международном аналитическом издании Geopolitical Monitor.

В своей аналитике Катлер ответил на вопрос, почему выбор пал именно на Армению?

"Армянская диаспора во Франции насчитывает примерно полмиллиона человек, что составляет менее одного процента от общей численности населения. Однако она всегда занимала место в политической элите страны, несоразмерное ее размерам. Отчасти это связано с тем, что армяне-христиане за пределами Франции долгое время были символом правых консервативных католиков во Франции", - поясняет автор.

По его словам, тем не менее, трудно вспомнить время, когда армянское присутствие на французской публичной сцене было настолько заметным. Конечно, отчасти это объясняется катастрофическим проигрышем Армении во Второй карабахской войне, являющемся, в частности, результатом тупика, в который завели страну "карабахский клан" (бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян) вкупе с пагубным влиянием экстремистской диаспоры, особенно находящейся в США.

"Визит Земмура - особый случай. В прошлом кандидаты в президенты ухаживали за армянами во Франции, но ни один из них не зашел так далеко, чтобы посетить саму Армению. Еще более странно, что его поездка стала иструментом президентской гонки и для других кандидатов. Например, Валери Пекресс от "Les Républicains" ("Республиканцы"), которая последовала за примером Земмура несколько дней спустя", - говорится в статье.

Катлер подчеркивает, что Земмур занимал смехотворные политические позиции, противоречащие историческим фактам. То он настаивает на том, что именно режим Виши под руководством маршала Петена защищал французских евреев, находящихся под немецкой оккупацией, а не способствовал их переводу в концентрационные лагеря и смерти в Германии. Он также заявляет, что его отличает от других правых кандидатов то, что он хочет не просто регулировать иммиграцию во Францию, но и ликвидировать ее.

Внеочередной визит Земмура в Ереван стал его первой зарубежной поездкой после официального выдвижения кандидатуры. Возникает вопрос о схожести политической программы Земмура для Франции и столь же ксенофобской программы, которую "карабахский клан" реализовывал в Армении при Кочаряне и Саргсяне в период с 1998 по 2018 год. Их идеология "цехакронизма" (националистическая идеология, согласно которой высшей ценностью для индивидуума является его нация - ред.) зародилась к концу XIX века и была переформулирована в начале ХХ века армянским нацистским коллаборационистом Гарегином Нжде. Цехакронизм имеет внешнее сходство с "политической теологией" итальянского националиста XIX века Джузеппе Мадзини; однако он более племенной, чем предшественник итальянского фашизма.

"Слово "Цехакрон" сочетает в себе слова "раса" и "религия". Основное учение цехакронизма состоит из семи "культов", как оно их называет. Это культы: (1) "отечества" - в частности, его географической протяженности, - на которой строится государство; (2) "крови", которая, как говорят, определяет духовные и телесные черты армянской "расы", "чистота" которой необходима для ее будущего; (3) "языка", на котором нужно говорить, чтобы быть настоящим армянином; (4) "падших", погибших за Армению; (5) "предков", т. е. преемственность от одного поколения к другому, проявляющую органицизм особого "рода" внутри нации; (6) "силы", так как побеждают сильные; и (7) "лидера" - как клана, так и нации, в чьих руках находится судьба народа", - отмечается в материале.

По словам Катлера, политические декларации Земмура разнообразны, поэтому трудно точно определить, какие из этих аспектов могут характеризовать его политическую личность. Разумно, однако, сказать, что пункты (1) "отечество" и (3) "язык" определенно характеризуют его программу. Пункты (2) "кровь" и (4) "падшие" тоже совпадают, хотя и не с духовной интенсивностью армянской идеологии, которая также отождествляет их с Армянской Апостольской церковью. Программа Земмура также поддерживает (6) "силу" как общий политический принцип, в то время как (5) "предки" и (7) "культ вождя" практически отсутствуют, особенно примитивистское упоминание "клана".

Таким образом, существует определенная параллель между программой Земмура для Франции и армянской программой цехакронизма для Армении, даже если он помещает себя в структуру, которая сочетает в себе элементы республиканизма и империи через его самоидентификацию как голлиста и бонапартиста, говорится в статье.

"Но почему армяне должны возражать против проармянской пропаганды Земмура, остается вопросом. В прошлом они никогда не возражали против того, чтобы какой-либо французский политик поддерживал их. Действительно, они не возражали против визита Пекресс, которая направилась в азербайджанский Ханкенди, незаконно перейдя границу Азербайджана без визы через контролируемый Россией Лачинский коридор.

Трудно сказать наверняка, почему армяне возражают только против Земмура, но причиной могут быть его еврейские корни. Он сын евреев-берберов, имевших французское гражданство и бежавших из Алжира в 1950-х годах во время гражданской войны там. Как известно из профессиональных опросов общественного мнения, Армения является второй самой антисемитской страной в Европе", - пишет научный сотрудник.

Трудно читать по кофейной гуще за три месяца до выборов во Франции, но в настоящее время маловероятно, что Земмур доживет до второго тура. Несмотря на первоначальный всплеск популярности, теперь он уступает Пекресс (которая представляет старую партию Саркози, хотя сам Саркози намекнул, что на самом деле он склоняется в сторону Макрона) и Марин Ле Пен из "Нациольнального объединения".

"Тем не менее, у Земмура также есть странная дружба с крайне левым Жаном-Люком Меланшоном из "La France insoumise" (буквально "Непокорная Франция"). Макрон лидирует над ними всеми, но шесть кандидатов, упомянутых в этой статье, вместе взятые покрывают только 83 процента электората согласно последнему опросу, так что предстоит еще много жонглирования. Однако с уверенностью можно сказать, что ни один из кандидатов никогда не будет критиковать Армению", - заключает Катлер.