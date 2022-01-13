ОБСЕ об укреплении долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией

ОБСЕ необходимо возобновить и усилить меры по достижению и укреплению долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией на фоне прекращения огня вокруг карабахского конфликта.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе речи перед постоянным советом ОБСЕ сказал Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау.

По его словам, это поспособствует всестороннему развитию региона.