Корни исторических комплексов армян должны искать психиатры

Автор: Лейла Таривердиева

Давно замечено, что народ, не имеющий настоящего, больше других держится за свое прошлое. Самым ярким доказательством верности этого наблюдения является армянство.

Накануне в Ереване прошла международная научная конференция на тему "Армения-Иран: историческое прошлое и настоящее". Судя по сообщениям армянских СМИ, говорилось на ней много и обо всем. Но мало было среди этого реалистичного и реализованного, в основном озвучивались эфемерные планы и несостоявшиеся проекты, вроде армянского транзита на маршруте Персидский залив - Черное море и др. Мероприятие было посвящено 30-летию дипотношений. Этот временной отрезок совпал с неестественным удлинением в результате оккупации азербайджанских территорий армяно-иранской границы, и многие на встрече горевали о том, что две страны, дескать, не сумели использовать такой шанс для того и для сего. То есть в новейшей истории армянам об отношениях с Ираном особо вспомнить нечего. Ничего из задуманного не было реализовано, все, что удалось - это организовать четкий наркотрафик с вовлечением в это грязное дело и оккупированного Карабаха. Тут армянская сторона и ее подельники в Иране действительно преуспели.

То есть, в настоящем и тем более в будущем двусторонних отношений найти позитив принимающей стороне было трудно. И потому она углубилась в прошлое, причем, очень далекое, считая, что там можно дать волю фантазии, так как все равно никто не проверит. Заведующий кафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета (ЕГУ) Вардан Восканян отличился тут особо. Иранист заявил, что армяно-иранская граница является самой древней государственной границей в мире. Вытекает эта "мудрость" из того, что на знаменитой Бехистунской надписи из ныне проживающих в регионе народов упоминаются только армяне и иранцы. Армяно-иранская граница, завил Вгосканян, также древняя граница между исламским и христианским мирами (?!). Нафантазировав прошлое, он поделился и фантазиями о будущем, в котором ему видится стратегический союз Армении и Ирана, "двух древних государств и народов этого региона".

Отметим, что Бехистунская надпись это уникальный эпиграфический памятник, датируемый 6-м веком до нашей эры. Обнаружен он в Иране и рассказывает о победах царя Дария над непокорными народами и правителями.

У армянских историков, как известно, свой, особый взгляд на вещи. Они, конечно же, не могли упустить из внимания такую находку и каким-то образом рассмотрели в клинописных текстах название "Армения". Костяк армянского агитпропа всегда составляли как раз носители званий в области истории, и в этом самая большая беда и государства Армения, и армянского народа. Надуманное "великое прошлое" стало основой пропаганды, обоснованием всего того зла, что армяне творили на протяжении последних двух столетий. Прошлое заслонило настоящее, неприглядные реалии, в которых жил и продолжает жить армянский народ. Память о былом мнимом величии греет и освещает армянам путь в никуда. И ахинея, которую нес на конференции профессор Восканян, показывает, как далеко все зашло.

"Когда встречаешь опусы и мысли таких деятелей, как Вардан Восканян, становится страшно за армянский народ, потому что именно подобного рода профессора и стояли у истоков конфликта, начавшегося в 1988 году. Радикально националистическая атмосфера того периода, митинги на площади Еревана, первые события, первая кровь, пролитая, как это не парадоксально, после выступлений таких вот, с позволения сказать, ученых", - сказал в беседе с Day.Az азербайджанский историк, директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов..

Мне на различных мероприятиях не раз приходилось встречаться с армянскими востоковедами, историками, профессорами и доцентами Ереванского госуниверситета. Я заметил одну вещь - ЕГУ является одним из основных очагов распространения исторических фальсификаций, лживой истории Армении, инсинуаций о ее якобы особой миссии и величии. Я не удивлен, что большинство армянских националистов обучались или же преподают именно в этом вузе. Именно выходцы из ЕГУ были застрельщиками митингов начала конфликта. Если принято искать корни армянского национализма в армянской церкви и пропаганде в армянской зарубежной диаспоре, то другим центром является ЕГУ, где ложь не просто озвучивается, а преподается.

Вардан Восканян называет себя иранистом-востоковедом и при этом совершенно бессовестно лжет. Он несет такую чушь, за которую в нормальной стране его бы выгнали взашей из университета и лишили права преподавать. Если такой бред он озвучивает во время публичного мероприятия, страшно представить, что он рассказывает на лекциях и семинарах студентам в закрытых аудиториях.

Достаточно просто пробить в Гугл перевод текста Бехистунской надписи, чтобы узнать, что к чему. В надписи речь идет о походах ассирийского царя Дария и о том, что он усмирил, разгромил, в том числе правителей подвластных ему провинций, которые не хотели мириться с его властью. В надписи рассказывается о покорении Дарием 23 стран и 9 правителей, а Восканян увидел там только армян и персов.

Основными фигурантами тех событий - а речь идет о 6-м веке до нашей эры - были мидийцы. Как известно, Мидия и Атропатена, мидийская культура это часть истории и культуры Азербайджана. Далее в надписи речь идет о саках, кочевых народах. Говорится в ней о парфянах, которые являются предками многих тюркских народов. Парфянская история связана с историей нашего региона и Азербайджана в частности, и эта часть истории, к сожалению, слабо изучена. Говорится в надписи о Вавилоне и прочем. И в том числе упоминается мятеж в географической области, называемой Армина (не путать с Арменией), и проживавших там народах .

Тут стоит сказать немного поподробнее. В надписи Арминой называется Урарту. Урарту на древнеперсидском звучит как Армина. Нет в клинописях и упоминания армян как этноса. Армянами называются жители Армины, как сейчас, например, называются американцами все жители США, независимо от национальности. Это не мои слова, это слова известных ученых, исследователей Бехистунской надписи. Но для Восканяна, думаю, они не являются авторитетом.

Этот иранист бредит и тогда, когда говорит о том, что армяно-иранская граница является древнейшей государственной границей в мире. Странно, что этому историку неизвестно, что древняя географическая область Армина, которая описана в Бехистунской надписи, находилась между Ираном, Ираком и на части территории Турции, в долине между реками Тибр и Евфрат. Вардану Восканяну стоит поискать древнюю границу Армении с Ираном в тех краях, а не в Азербайджане. Корни нынешних армян, переселенных позднее на Кавказ, идут именно оттуда. Утверждения армянского ираниста - наивная глупость. Этот регион в течение тысячи лет практически без перерыва входил в состав великих тюркских государств. Сельджуки, Атабеки, Ильханиды, Хулагиды, Аг гоюнлу, Гара гоюнлу, Сефевиды, империя Надир шаха, Каджары. То есть никакой границы между Ираном и не существовавшей на Кавказе Арменией просто не могло быть. И эта, и другая стороны реки Араз входили в состав тюркских империй. Граница у созданной только сто лет назад Армении с Ираном появилась лишь в 20-м века, а до того она проходила между царской Россией и каджарским Ираном.

Армянский иранист также фантазирует, когда называет армяно-иранскую границу границей между Ираном, где зародилось течение ислама шиизм, и Арменией, где зародилось течение христианства ААЦ. Стыдно иранисту, историку не знать элементарных вещей. Дело в том, что формирование шиитской концепции не имеет прямого отношения к персам. эта концепция является продуктом кызылбашской, сефевидской азербайджанской империи и аристократических духовных азербайджанских и кызылбашских кругов. До этого она формировалась в рамках государств Аг гоюнлу, Гара гоюнлу, частично других тюркских государств. Концепция шиизма является продуктом тюркских государств, а не персов.

В целом весь комплекс лжи, высказанной Варданом Восканяном, показывает, в каком дремучем национализме заблудилась армянская историческая наука и какую угрозу она несет, в первую очередь для армянского народа, который из-за подобных шизофреников потерпел немало поражений. В том числе в последней войне. Виноваты такие шизофреники, как Вогсканян, которые с конца 80-х годов распространяли ложь, отравляя мозг армянского народа, что привело к националистической вакханалии в Армении и агрессии против Азербайджана.

Феномен армянской исторической науки, на мой взгляд, должен больше изучаться психиатрами, чтобы те выяснили, из каких "детских комплексов" растут ноги надуманной армянской истории, не коррелирующей с известной миру исторической наукой, с выдуманным миром, внутри которого армяне живут и фантазируют.