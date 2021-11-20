Говорят, что царь-то ненастоящий: стремительное обнуление армянских мифов

Какое, однако, целительное воздействие на армянские умы оказывает череда их поражений на поле боя. Ведь, вспомним, что было до 44-дневной войны. Миф на мифе сидел и мифом погонял. Начиная от того, что армянская армия "непобедима" и армянские оборонительные рубежи на оккупированных территориях Азербайджана "непроходимы", и заканчивая тем, что "весь мир нам поможет".

В ходе войны родились новые мифы. О том, что поражение, включающее в себя бегство с поля дезертиров, не есть поражение, а являет собой "стратегическое отступление". Плюс, запущены были мифы про то, что уничтожено такое количество азербайджанской техники и оружия, какого нет, полагаю, у всей армии стран-членов НАТО. В общем, миф был о том, что еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый и вот уже совсем скоро "армянские солдаты дойдут до Гянджи и Баку".

Тем, кто сомневался в таком исходе, в "свидетели" приводили Страбона, Геродота и Плиния-младшего, которые, якобы, чуть ли не мамой клялись, что армяне воюют лучше всех в мире. Да, еще и Гай Юлий Цезарь вроде как что-то лепетал про танцы армян, которые сотрясали здания, где эти пляски происходили. И все это озвучивалось ровно в те самые дни, когда азербайджанская армия освобождала все новые и новые территории нашей страны, а армянская армия драпала так, что пятки сверкали.

В итоге, все завершилось логично - премьер-министр Армении Никол Пашинян, дабы спасти остатки "непобедимых", подписал акт о капитуляции, деликатно именуемый трехсторонним заявлением по Карабаху от 10 ноября 2020 года. Помню, пришлось тогда Воваевичу некоторое время скрываться от своих сограждан, жаждавший выместить на нем грусть-печаль по поводу лопнувших, как мыльный пузырь, мифов.

Пашинян, кстати, показал тогда, что кое-что в стратегическом планировании соображает. Себя самого от побоев он спас прекрасно, стратегически мудро совершив маневр под названием "залечь на дно".

Меньшим стратегом и тактиком проявил себя Арарат Мирзоян, за что был бит нещадно, аж до сотрясения мозга. Правда, позже экзекуцию ему компенсировали и теперь избитый является главой МИД РА.

В которой сразу родился новый миф. Он был о том, что на стороне Азербайджана воевал едва ли не весь тюркский мир, а также Пакистан. Я все ждал, когда и инопланетян обвинят в войне против армян на нашей стороне. Пока им, инопланетянам, повезло. Но кто знает, что им уготовано от армян в будущем? Тем более, что в их, армян, рядах начались разброд и шатания.

Окончательно рухнул миф о единстве этого народа. Оказалось, что многие в РА так ненавидят карабахских армян, что открыто сомневаются в том, что те вообще армяне. Попутно, мягко говоря, не армянами называли и Пашиняна и многих членов его команды. И это при том, что на внеочередных парламентских выборах большинство граждан РА отдали свои голоса "пораженцу", "капитулчнту".

Но, как оказалось, и это еще не все. Новые поражения армянской стороны на поле боя приводят к краху совсем уж древних, казалось бы вечных мифов. Вы общем, дотянулись руки армянских экспертов уже и до Тиграна Великого, в честь которого, напомню, называли армяне города и на примере деятельности которого веками воспитывали поколения армян.

Да, и территориальные претензии к соседним государствам, армянские мифотворцы "обосновывали" завоеваниями этого самого Тиграна Великого. Но, отрезвляющие последствия поражений от азербайджанской армии оказалось настолько велико, что было признано - Тигран Великий был персом. Об этом в эфире передачи на YouTube-канале Civilnet заявил главный редактор ИА "Реалист" Саркис Цатурян.

Да, тот самый, что регулярно выступает на российских телеканалах, неся ахинею, требуя помощи от РФ в захватнической политике официального Еревана и демонстрируя пещерную ненависть к азербайджанцам. Кстати, он же и тиражировал некоторые из мифов, которые были обнулены ходом и итогами 44-дневной войны. И вот, Саркис выместил свою злость на Тигране Великом.

В беседе с ведущей Стеллой Меграбекян он подчеркнул, что армянская цивилизация за период своего развития процветала, когда она имела нормальные, позитивные и добрые отношения с Ираном. "Я имею в виду, например, крещение Армении, строительство империи Тиграном Великим, который по национальности был персом. То есть наша цивилизация процветала в это время. К сожалению, как только мы отказались от некоторых стратегических связей с Ираном, многое стало меняться не в благоприятную для нашего народа сторону ", - отметил С.Цатурян.

Он забыл уточнить, что Тигран Великий исповедовал древнюю иранскую религию - зороастризм. Хотя и того, что Цатурян уже озвучил достаточно, чтобы помянуть минутой молчание смерть очередного армянского мифа. Тут Саркису и ему подобным главное не останавливаться. Жду, когда они массово признают, что никакого "арцаха" никогда не было, а потом, чтобы дважды не вставать, заявят, что Иреван является древним азербайджанским городом.

Да, еще один момент. На примере речей Цатуряна мы видим, как разочарование Россией привело неокрепшие армянские умы к усиленной работе в сфере "альтернативной истории". И вот мы уже слышим дифирамбы в адрес Ирана. Не удивлюсь, если в итоге прозвучат призывы о присоединении Армении к Ирану. В качестве опережающего предложения скажу, что Азербайджан может рассмотреть вопрос о предоставлении Армении самого высокого статуса в составе нашей страны.

Акпер Гасанов