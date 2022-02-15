В Азербайджане народы и конфессии понимают и принимают друг друга, несмотря на различия

Будущее Кавказского региона - это мир и процветание. Соответственно, все усилия международных организаций, политических и общественных структур должны быть направлены для достижение этих благородных целей. То, чем должна заняться рабочая группа ЮНЕСКО здесь - это, прежде всего, абстрагироваться от политических вопросов и оценок и заняться фиксацией актуального состояния исторических памятников, относящихся к разным религиям региона, с тем, чтобы мониторить ситуацию по их восстановлению и сохранности для будущих поколений.

Об этом сказал в беседе с Day.Az секретарь Бакинского епархиального управления архимандрит Алексий (Никоноров).

По словам архимандрита, в настоящее время Бакинская епархия ведет работу по выявлению православных храмов, которые располагались на территории нашей страны.

"Представьте себе, что помимо древнехристианских памятников Азербайджана, которых насчитывается на освобожденных территориях по разным подсчетам от 120 до 160-ти, в северо-западных районах находятся грузинские храмы числом около 10-ти, а исторических храмов Бакинской епархии Русской Православной Церкви нам известно уже около 80-ти!", - сказал представитель Православной церкви.

Самый большой удар по религиозным памятникам, отметил он, был нанесен советским режимом, когда вся мощь государственной машины была направлена на уничтожение религии и ее монументов. Именно в это безбожное время была полностью или частично разрушена большая часть наших святынь. Что касается храмов РПЦ на освобожденных территориях, то известно о четырех: храм Иоанна Крестителя в Шуше (который использовался Армянской церковью), храм Георгия Победоносца в Шуше (полностью разрушен), храм села Куропаткино в Ходжавендском районе (фактически разрушен за последние десятилетия, с остатками стен и остовом колокольни) и храм Преображения Господня в Ханкенди (полностью уничтожен).

"Президент Ильхам Алиев неоднократно во всеуслышание выражал твердое намерение Азербайджана восстановить все исторические и религиозные памятники региона, и у нас нет никаких поводов сомневаться в этих словах. Ведь Азербайджан с момента восстановления своей государственности последовательно демонстрирует свое отношение к историческому и культурному наследию и прилагает все силы и средства к тому, чтобы эти монументы реставрировались и содержались в достойном состоянии", - сказал наш собеседник..

По словам Отца Алексия, Азербайджан - это цивилизованное и прогрессивное государство с богатым историческим и культурным бэкграундом, которое всегда было и остается общим домом для представителей разных национальностей, религий, традиций. И такая повестка дня сформировалась не сегодня и не вчера - она формировалась веками. Так уж сложилось, что Азербайджан имеет особое геополитическое положение, находясь на стыке цивилизационных путей, в точке соприкосновения исламской и христианской культур. Иудеи, христиане, мусульмане жили на этих землях бок о бок на протяжении столетий. За это время, отметил наш собеседник, они научились не только жить вместе, но и сообща трудиться для созидания мира и ради процветания родной земли. Люди понимают и принимают друг друга, несмотря на свои различия. Веками жители нашей страны формировали в своем сознании принципы дружелюбия и толерантности, всегда помогая другим и поддерживая друг друга. Люди сообща создавали удивительные шедевры светской и религиозной архитектуры, учились заботиться о них и оберегать от врагов.

"История нашей страны представляет множество примеров того, как ремесленники-христиане строили мечети, а меценаты-мусульмане жертвовали средства на созидание христианских храмов. В лексиконе азербайджанцев чаще чем обозначения "мечеть", "синагога", "церковь" встречается понятие "Божий Дом". И это говорит само за себя", - подчеркнул архимандрит Алексий.

Что касается ситуации с албанскими храмами на освобожденных территориях, то, по мнению архимандрита Алексия, как ни странно, на этот вопрос нельзя ответить однозначно.

"Я всегда повторяю аксиому, что история это не математика. В истории всегда имеют место различные процессы, о которых не стоит бояться рассуждать. Фактом является то, что на территории Карабаха и прилегающих к нему районов существовала древняя Церковь Кавказской Албании. Церковь эта просуществовала до начала XIX века. Именно по этой причине древние христианские памятники в регионе справедливо именуют албанскими. Но в то же время нельзя не принимать во внимание тот факт, что с VIII века Церковь Кавказской Албании перманентно теряла свою независимость. Учитывая тот факт, что любой архитектурный памятник хотя бы раз в столетие нуждается в комплексных реставрационных работах, мы можем предположить, что, для подобных работ приглашались и армянские мастера, чем и объясняется наличие армянских надписей и других стилистических деталей. И эта историческая коллизия является поводом для наших соседей заявлять о том, что христианские монументы региона культурно и религиозно связаны с ними. Проблема, как видите, непростая и требующая вдумчивого и взвешенного подхода", - сказал секретарь Бакинского епархиального управления.

Лейла Таривердиева