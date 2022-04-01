"Голосистый" стон на армянских болотах: парадоксы миропонимания

Автор: Акпер Гасанов

Этого стоило ожидать. После того, как выяснилось, что в бюджетной заявке Белого дома на 2023 финансовый год, опубликованной сегодня, администрация Байдена призвала США выделить всего 24 миллиона долларов США на помощь Армении и не включает конкретной суммы на помощь карабахским сепаратистам, стоны доносятся не только из рядов армянских диаспорских организаций.

Стонут, ясное дело, и в самой Армении. В частности, посредством статьи в газете с соответствующим названием "Голос Армении". Это - бывшая газета "Коммунист". Печатный, так сказать, орган Компартии Армянской ССР. Там решили не просто стонать, но и сопровождать все это дело поиском виновного в случившемся. Прямо как в анекдоте про человека, который пошел в баню, чтобы заодно и искупаться.

Начали же они с того, что решили дезавуировать Армянский национальный комитет Америки (ANCA), который и выступил в роли организации, давшей старт чемпионату по наиболее громкому стону в рядах мирового армянства в связи с решением администрации действующего президента Соединенных Штатов. Мол, некие СМИ ошибочно сообщили сумму, которую администрация Байдена предлагает выделить Азербайджану.

И тут имеет смысл напомнить, кто в реальности начал весь этот всеармянский плач. "Мы разочарованы тем, что годовой бюджет президента Байдена, опубликованный после того, как правительственный надзорный орган задокументировал военную помощь США Азербайджану на сумму более $164 000 000, прямо ограничивает помощь США Армении на уровне чуть более $24 млн и не включает какой-либо конкретной суммы в долларах для помощи "Арцаху"", - отметил исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.

Арам Амбарян лично и ANCA в целом- это не СМИ. "Это совсем, совсем другое", как говорил продавец на рынке, объясняя покупательнице разницу между айвой и яблоком. Но, "Голос Армении" не унывал. Поставив перед собой задачу выявить виновного в сокращении финансирования для РА при полном его обнулении для карабахских сепаратистов, этот печатный, прощу прощения, орган устремил свои взоры на ... руководства Армении.

"Посему можно смело предположить, что столь существенным сокращением помощи Вашингтон выказывает собственное реальное отношение к режиму Пашиняна, а значит, к сожалению, и к Армении. Этот факт свидетельствует и об из рук вон плохой работе МИД в лице посольства РА и, так называемого, посла Лилит Макунц", стонет "голосистое" издание.

Я с вас худею, дорогая редакция! Руководство Армении, которое так выворачивалось, так выкручивалось и изголялось в попытках именоваться демократическим, в итоге заслужило статус "режима Пашиняна". Учитывая, что Никол Воваевич давно уже носит "титул" капитулянта и пораженца, ему впору грудь планками с такими "наградами" украшать.

А "голосистое" СМИ не унимается. Оно возмущается назначением послом учительницы, не имеющей ни дипломатического образования, ни соответствующих знаний и опыта. Да, Макунц такая. Зато, она дружит с Пашиняном и его гражданской женой. И потом- подобное тянется к подобному. Провалившийся по всем направлениям прожженный популист Пашинян не мог не назначить послом в США ментально близкую ему Макунц.

И главное- мы же увидели, что большинство граждан РА проголосовали за Пашиняна и его партию даже после поражения этой страны в 44-дневной войне. Стало быть, они дали режиму Пашиняна карт-бланш. И он может назначать послом в любую понравившуюся страну хоть проктолога. За что боролись, на то и напоролись, как говорится.

При этом, поразительный трагикомизм ситуации состоит в том, что в Армении возмущаются тем, что в США не верят в демократичность нынешней армянской власти. Это какой-то новый раздел психиатрии. Вначале армяне убедили себя в том, что Пашинян и его команда спасут РА от всего , что только возможно. Потом они стали возмущаться тем, что у Никола и его окружения ничего не вышло, но оставили их у власти. А теперь сетуют на то, что в США не хотят выделять много денег тем, кого даже в РА именуют "режимом".

Указывать на идиотизм такой ситуации как-то даже излишне. Как и на то, что это не США виноваты в том, что послом в этом ведущем мировом государстве назначена дама без дипломатического образования и опыта, обычная учительница английского языка. Впрочем, будь туда назначен даже кадровый армянский дипломат, ничего бы не изменилось. Армения, как многолетний и неисправимый региональный аутсайдер, просто не интересна США. И не только США, замечу.