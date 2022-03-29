Торжество справедливости: траур в рядах мирового армянства

Автор: Акпер Гасанов

У Армянского национального комитета Америки (ANCA) появился новый повод для грусти, которая плавно переходит в истерику. Оказалось, что в бюджетной заявке Белого дома на 2023 финансовый год, опубликованной сегодня, администрация Байдена призвала США выделить всего 24 миллиона долларов США на помощь Армении и не включает конкретной суммы на помощь карабахским сепаратистам.

"Мы разочарованы тем, что годовой бюджет президента Байдена, опубликованный после того, как правительственный надзорный орган задокументировал военную помощь США Азербайджану на сумму более $164 000 000, прямо ограничивает помощь США Армении на уровне чуть более $24 млн и не включает какой-либо конкретной суммы в долларах для помощи "Арцаху"", - отметил исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.

При этом, он отчаянно старается подсластить пилюлю и заявляет о том, что ANCA рассчитывает на своих союзников в Конгрессе США. Мол, партнеры по коалиции и общественные активисты проработают процесс ассигнований на иностранную помощь, чтобы резко увеличить объем помощи США как карабахским сепаратистам, так и Армении.

Безусловно, в ANCA могут рассчитывать на кого угодно. В том числе и на ангажированных ими американских конгрессменов, а также на Ким Кардашьян и даже на инопланетян. При этом, им все же неплохо было бы хоть иногда сходить с собственной кочки зрения, научившись смотреть на происходящие в мире процессы несколько шире, дальше своего армянского носа.

Очевидно же, что боевые действия в Украине изменила очень многое. В частности, стремительно возросли авторитет, имидж, роль братской Турции. Она выступает как надежный и стратегический партнер Украины, с мнением которого считается и Россия. Неспроста же российско-украинские переговоры проходят ныне именно в Стамбуле.

В США все это очень высоко ценят. Высоко там ценят и позицию Азербайджана, который заявлял и заявляет о важности уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины. В отличие от Армении, которая всегда выступала с открыто анти-украинских позиций, начиная с поддержки российской позиции по Крыму. Но это, естественно, далеко не все.

Азербайджан отправил несколько самолетов с гуманитарной помощью для Украины. Кроме того, Азербайджан выразил готовность обеспечить Украину топливом для проведения посевной кампании. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам разговора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того , действующая в Украине компания SOCAR Energy Ukraine, руководствуясь принципами гуманизма, оказывает поддержку автомобилям скорой медицинской помощи и пожарной службы, обеспечив их бесплатным топливом.

То есть, Азербайджан словом и делом поддерживает Украину. Выступая с единых с США и странами Запада позиций. А Армения, как известно, всячески поддерживает действия России против Украины. И новость о том, что Армения присоединилась к военной операции России в Украине, предоставив российской стороне современные истребители СУ-30М, даже с учетом опровержения ее с армянской стороны, конечно же взята на карандаш в Вашингтоне.

Так что, все логично, все ожидаемо. Скажу больше- только сейчас США исправляют свою огромную ошибку. Ведь, доселе они были единственной страной мира, которая официально выделяла ежегодную финансовую помощь карабахским сепаратистам. Сейчас и этого не будет. Какое бы количество предметов нижнего белья не натягивали бы на голову представители ANCA.

Им, как и всему мировому армянству, давно пора уяснить, что Азербайджан является экономическим, политическим лидером Южного Кавказа, обладающим самой сильной армией в регионе и проводящим действительно грамотную внешнюю политику.Это поняли и признали не только в США, но и в ЕС. Вспомним, как изменилась их позиция, касательно размеров финансовой помощи для Азербайджана и Армении.

Вначале, недавно Европейский Союз объявил пакет поддержки Армении в объеме 2 миллиардов евро, тогда как Азербайджану планировалось выделить только 140 миллионов евро. Но прошло меньше двух месяцев и, к ужасу мирового армянства, мы все увидели совсем иную позицию по отношению к нашей стране. В РА наступил чуть ли не официальный траур.

"Европейский союз предоставит Азербайджану пакет финансовой помощи в размере 2 миллиарда евро", заявил европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели. Такой вот был финал той истории. Теперь мы видим справедливый финал и американской истории. Все просто- Азербайджан усиливает свои позиции, увеличивает число своих союзников, добивается принятия нужных нам решений. А Армения? Ее место - на политической паперти. Которая, впрочем, может сменять и политической панелью.