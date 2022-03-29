США отказались выделять деньги армянским незаконным формированиям в Карабахе

Администрация президента США Джо Байдена намерена сократить финансовую помощь Армении и не выделять средства армянским незаконным формированиям в Карабахе в 2023 году, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Планируется выделить всего $24 млн на помощь Армении. Это на $21 млн долларов меньше, чем было выделено Конгрессом и одобрено президентом на 2022 финансовый год всего несколько недель назад.