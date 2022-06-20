Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях "Анатолийский орел - 2022" - ВИДЕО

На авиабазе в турецком городе Конья при участии азербайджанских военнослужащих стартовали международные тактико-летные учения "Анатолийский орел - 2022".

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.

Отмечено, что в учениях наряду с Военно-воздушными и Военно-морскими силами Турции принимают участие военнослужащие Азербайджана, Англии, Иордании, Пакистана и НАТО.