https://news.day.az/politics/1472456.html Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях "Анатолийский орел - 2022" - ВИДЕО
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях "Анатолийский орел - 2022" - ВИДЕО
На авиабазе в турецком городе Конья при участии азербайджанских военнослужащих стартовали международные тактико-летные учения "Анатолийский орел - 2022".
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.
Отмечено, что в учениях наряду с Военно-воздушными и Военно-морскими силами Турции принимают участие военнослужащие Азербайджана, Англии, Иордании, Пакистана и НАТО.
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