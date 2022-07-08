Мечты из под стола: многостаночник Гриша Айвазян

Автор: Акпер Гасанов

"Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта - вся жизнь моя вами как солнцем июльским согрета". Нет, не про него. "Она же Анна Ефидоренко, она же Элла Кацнельбоген, она же Людмила Огуренкова, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Панеяд.Сводня, воровка, четырежды судимая, на левой руке голубь и 3 буквы - АНЯ". Тоже не про него, хотя близко.

"Анна де Бейль, леди Кларик, Шарлотта Баксон, баронесса Шеффилд, графиня де Ла Фер, леди Винтер Видите - вас так много, а меня так мало". Хм, вот это совсем рядом. Впрочем, все равно не то. Потому, что все перечисленное выше - плод поэтического или писательского гения. А тот персонаж, который снова вляпался в историю - он настоящий, к глубочайшему несчастью тех, кого насмешка судьбы вынудила с ним общаться.

Речь идет об уроженце Баку Грише Айвазяне. Да, том самом, который позиционировал ранее, как председатель НПО Ассамблея Азербайджанских Армян "ААА". Почему ранее позиционировал? Да потому, что на сей раз произошла презентация Гриши в новой ипостаси. На сей раз Айвазян пытался вжиться в роль "беженца из Гадрута". Причем, с указанием, что поселок Гадрут Ходжавендского района якобы является частью мифического "арцаха".

Впрочем, тут все в какой-то мере логично - трагикомический Гриша представлен, как житель несуществующего самообразования. Где выскочил Айвазян на сей раз и в новой роли? О, возле офиса ООН в Армении! И чего хотел от организации, резолюции Генеральной Ассамблеи и Совбеза которой отчаянно отказывалась выполнять Армения? Понимания и сострадания, надо полагать, к глубине психологического заболевания.

Правда, обращался Гриша не столько к ООН, сколько непонятно к кому. А главное - в каких выражениях он все это делал!

"Мы должны выбраться из-под стола переговоров и вернуться за стол переговоров", - надрывно советовал Гриша. Сразу чувствовалось, что перед нами большой специалист по оказанию разных услуг из-под стола тем, кто сидит за столом. Языком Гриша, работает умело! Но усаживать виртуоза такого рода за стол никто не будет. Не там ему место.

Чего еще хотел Гриша, кроме озвученной мечты выбраться из-под стола? Он потребовал от руководства Армении признать "независимость "арцаха"". Засиделся Гриша под столом, насмотрелся там вовсе не на то, что следует. А тем временем прошли десятилетия, в течении которых ни один из армянских президентов не решился признавать несуществующее. Угрозы были, но дальше этого не зашло.

А сейчас, после Победы Азербайджана в 44-дневной войне, после подписания премьер-министром Армении Николом Пашиняном капитуляции, говорить на эту тему совсем смешно. Но, Гриша неутомим. Непобелим, я бы сказал! Он жаждет увидеть в руках паспорт гражданина мифического самообразования. Паспорт гражданина Армении ему и кружку его подельников и на фиг не нужен уже.

Так армянский паспорт и армянское государство унизить - еще уметь надо. Жги, Гриша, не останавливайся! И под столом, и на столе! А можно и вместо стола. В итоге, правда, Гриша получит в руки совсем не то, на что рассчитывал. Но то, что он может получить, не будет отличаться от того, что он видел под столом. Так что, все привычно, традиционно и даже как-то рутинно для Гриши произойдет.

Что дальше? Время покажет, но я не удивлюсь появлению Айвазяна в очередной, новой роли. Например, первого армянского космонавта, улетевшего верхом на "арменикуме". Понимаю, что для "солиста больших и малых театров" - это мелковато. Гриша же ранее и в роли кандидата в депутаты Милли Меджлиса пробовался, и даже на полном серьезе заявлял о своем выдвижении кандидатом в президенты Азербайджана в 2013 году.

Кроме того, его пробовали и на роль пугала. Да, Гриша пытался угрожать Азербайджану. "В конце концов нужно не забывать о том, что Армения - единственная ядерная держава Южного Кавказа", - изрек он однажды, пребывая тогда в статусе главы ААА, а не "беженца из Гадрута". В общем, богатое прошлое у Айвазяна. Как у Эллы Кацнельбоген и Людмилы Огуренковой в одном лице. С тем, напомню еще раз уточнением, что Гриша Айвазян существует в реальности. К ужасу Армении, где его однажды выдвинули и теперь никак задвинуть не могут.