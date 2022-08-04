Азербайджан и Португалия продолжат развитие двусторонних отношений

Азербайджан и Португалия намерены развивать отношения как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних форматов.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом говорится в совместном коммюнике, опубликованном в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.

"Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью и заявить о своем намерении развивать наши отношения как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних форматов. 30-летие наших дипломатических отношений - это не только повод для празднования, но и важная возможность продемонстрировать взаимную приверженность расширению и углублению двусторонней повестки дня в политической, экономической и культурной сферах", - говорится в документе.

Так, шаги, предпринимаемые для дальнейшего развития отношений в экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также укрепления договорно-правовой базы между странами, открывают новые перспективы для расширения двусторонних отношений.