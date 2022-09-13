Пашинян бросился звонить Путину и Макрону

После широкомасштабной военной провокации ВС Армении против Азербайджана, премьер-министр Никол Пашинян сперва в панике созвал экстренное совещание, а теперь бросился звонить президентам России и Франции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Напомним, что во время 44-дневной войны, Пашинян без конца звонил мировым лидерам, надеясь, что кто-то сможет остановить победоносную азербайджанскую армию. В частности, президентам РФ и Франции Никол звонил несчитанное количество раз.

Отметим, что в начале октября 2020 года армянский премьер умудрился сорвать Путину заседание. На распространенных в те дни телеканалом "Россия-1" кадрах было видно, что российский президент во время встречи с членами правительства отвлекался на бесконечные звонки Пашиняна.