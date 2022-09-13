В Минобороны Азербайджана состоялся брифинг, посвященный широкомасштабной провокации Армении

Минобороны Азербайджана провело брифинг по поводу интенсивного обстрела вооруженными силами Армении позиций азербайджанской армии, расположенных на разных направлениях.

Как сообщает Day.Az, на брифинге выступил начальник пресс-службы министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Напомним, что армянские вооруженные формирования совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.