https://news.day.az/politics/1494892.html В Минобороны Азербайджана состоялся брифинг, посвященный широкомасштабной провокации Армении - ВИДЕО
В Минобороны Азербайджана состоялся брифинг, посвященный широкомасштабной провокации Армении - ВИДЕО
Минобороны Азербайджана провело брифинг по поводу интенсивного обстрела вооруженными силами Армении позиций азербайджанской армии, расположенных на разных направлениях.
Как сообщает Day.Az, на брифинге выступил начальник пресс-службы министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.
Напомним, что армянские вооруженные формирования совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.
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