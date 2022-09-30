Армянские террористические организации представляют реальную угрозу для региона

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал в интервью российским СМИ о возможных последствиях последней провокации Армении на границе с Азербайджаном, обратив внимание на то, кому эта провокация могла быть выгодна.

"Крайне удачно выбрано время для провокации. Вспомним общий контекст. После 44-дневной войны, 10 ноября 2020 года, было подписано трехстороннее соглашение Армении, России и Азербайджана, подтвердившее суверенитет Азербайджана над ранее оккупированными районами и определившее дальнейшее развитие ситуации: работа над демаркацией и делимитацией границы, подписание полноценного договора между странами, создание транспортных коридоров: Лачинского из Армении в Карабах и Зангезурского из Азербайджана в Нахчыван.

Последнее особенно важно для России в нынешних условиях, поскольку создает возможность прямого сухопутного сообщения между Россией и Турцией. К сожалению, данные проекты последние почти два года стопорились, прежде всего, под давлением армянских реваншистских сил, добивающихся пересмотра соглашений, и втягивания в процесс ОБСЕ, Франции и США.

Налицо попытка втянуть Россию в военные действия на Южном Кавказе, с фактическим открытием второго фронта. Реализуя ее, армянская сторона усиливала информацию о боевых действиях на ее территории, стараясь запустить механизм ОДКБ защиты стран, а также о непосредственном нападении Азербайджана на транспорт ФСБ России, что не подтвердилось. Ввод российский вооруженных сил под эгидой ОДКБ и участие в конфликте на стороне Армении сразу приводит к включению в боевые действия Турции на стороне Азербайджана, что полностью разрушает долго выстраиваемую, конструкцию добрососедских отношений в передней Азии и Закавказье. Для России закрываются все транзитные коридоры через Турцию и Азербайджан, перекрываются проливы из Черного моря, усиливается воздушная блокада, полностью разрушается конфигурация Каспийского диалога, обнуляется проект Север-Юг от Балтики до Персидского залива, а связи с Ираном оказываются под большим вопросом. Геополитически это задача стремящихся нанести поражение России международных центров и их региональных союзников.

Параллельно идет вытеснение России из Южного Кавказа, с приглашением туда сил ОБСЕ, прежде всего Франции и США - то есть стран НАТО. Поэтому Пашинян в первые же часы роста напряженности звонит в Париж и Вашингтон. Казалось бы, многолетние бесплодные попытки Минской группы ОБСЕ разрешить ситуацию должны были привести к смерти данной идеи. Но нет. Гальванизация трупа происходит на наших глазах. Конечно, участие американских НКО в проекте прихода Пашиняна к власти секретом не является, как и то, что самое многочисленное по персоналу посольство США находится именно в Ереване. Активность и задачи здесь не менялись. Вывести Армению из зоны интересов России и перенаправить ее в Евроатлантическое русло. Для этого используются механизмы влияния на Пашиняна лично, и давление на него со стороны реваншистской оппозиции. И здесь тоже все очень непросто. Реальность угроз со стороны армянских террористических и боевых организаций не стоит преуменьшать. Они звонят с угрозами даже в Россию. Что уж говорить об их реальном давлении внутри Армении. И здесь руководству страны приходится учитывать все риски.

Отсюда и постоянна игра с обещаниями. Сначала Пашинян заявляет в соцсетях о готовности подписать с Азербайджаном документ, устанавливающий долгосрочный мир. После чего вспыхивают уличные протесты оппозиции, и он тут же отказывается от своих слов. Как бы под угрозой импичмента. Или не как бы... Чего здесь больше, согласованной игры или реального противостояния двух версий будущего Армении? Или Армения снова погружается в пучину кровопролитных региональных войн без шансов на победу, или строит новый мир, основанный на открытых границах, инвестициях в инфраструктуру и росте торгового оборота. Казалось бы, выбор должен быть очевиден, хотя и не всем приятен. Но нет. Ответственное решение так и не принято".