ЕС поддерживает меры по постконфликной реабилитации в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко, выступая на конференции на тему "Сотрудничество для региональной стабильности и развития".

"Мы фокусируемся на постконфликтной реабилитации, чтобы открыть новые возможности для гражданского общества", - сказал он.

Посол отметил, что Евросоюз готов оказывать поддержку Азербайджану в восстановлении на постконфликтных территориях.

"Конфликты в регионе остаются фундаментальной проблемой, решение которых требует усилий, наряду с международным правом. Процесс мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном при содействии ЕС направлен на достижение устойчивого урегулирования", - сказал Михалко.