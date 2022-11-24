Поведение Пашиняна вызвало ярость у Путина и Лукашенко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите ОДКБ в Ереване отказался подписывать проекты декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и документа о совместных мерах по оказанию помощи Армении, чем вызвало недоумение у собравшихся гостей саммита.

Как сообщает Day.Az, в то время как участники саммита собирались подписывать вышеупомянутые договоры, Пашинян внезапно сказал: "Заседание завершено, спасибо большое". Такое поведение Никола Воваевича вызвало возмущенную реакцию у лидеров стран организации.

На кадрах видно, как президент России Владимир Путин c нескрываемыем раздражением бросает ручку на стол. Поведение Пашиняна встретило негодование и президента Беларуси Александра Лукашенко. Увидя это, премьер-министр Армении специально для Александра Григорьевича повторил громче "спасибо большое".

Данный случай ещё раз подтверждает, что Армения является пятым колесом в телеге ОДКБ и лишь дискредитирует эту организацию.