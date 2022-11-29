https://news.day.az/politics/1515417.html Армения все еще держит под оккупацией 8 сел Азербайджана - ЗАЯВЛЕНИЕ МИД
Армения все еще держит под оккупацией 8 сел Азербайджана - ЗАЯВЛЕНИЕ МИД
Армения все еще держит под оккупацией 8 сел Азербайджана. Деструктивная деятельность Еревана не служит восстановлению мира в регионе.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом говорится в комментарии начальника управления пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхана Гаджизаде в отношении претензий министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в ходе интервью информационному агентству "Арменпресс" 28 ноября.
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