Накажет ли ОБСЕ подставивших ее самозванцев?

ОБСЕ пришлось оправдываться за Армению. На днях секретариат Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявил о фактической несанкционированности миссии, в конце октября побывавшей в Армении и проводившей некую оценку. Группа представителей ряда стран-членов ОБСЕ по личной инициативе и с одобрения действующего председателя организации совершила поездку к армяно-азербайджанской границе, не имея соответствующего мандата. Поездка и вся деятельность группы в Армении осуществлялись в индивидуальном порядке, так как никаких решений на этот счет соответствующими органами ОБСЕ не принималось. Не выделялось также на данные цели никаких средств.

Отметим, что первоначально появившееся на официальном сайте ОБСЕ сообщение о миссии было впоследствии удалено. По-видимому, сыграла роль жесткая позиция азербайджанской стороны.

По мнению американского аналитика, юриста и правозащитника Ирины Цукерман, непонятное появление группы вроде бы никак официально не связанной с ОБСЕ в Армении это еще одна "тайна" среди многих странных моментов, имеющих место в последнее время. Как отметила аналитик в беседе с Day.Az, в этой истории много темных пятен и много вопросов. Если ОБСЕ этих людей изначально туда отправила, а потом, когда Баку прижал, отказалась от них, для какой цели все это было сделано и что с членами "миссии" будет после публичного отмежевания организации? С другой стороны, если это все-таки самозванцы, кто все это будет расследовать, и будут ли какие-либо последствия для нарушителей порядка и явных провокаторов? - заметила наша собеседница.

По мнению Цукерман, в Армении вообще стало происходить много странного.

"Какие-то махинации с Ираном и привозом оружия, невесть откуда взявшиеся террористы, которые неизвестно как проникают под самым носом российских миротворцев на приграничные территории и нападают на азербайджанских солдат. Макрон вдруг возникает в качестве якобы незаменимого лица для переговоров. Смутой все это попахивает. Главный вопрос, однако - кто за всем этим стоит и какая кому от всего этого выгода. У кого сейчас беспорядки и кто сейчас впутался в заваруху, из которого обратного хода нет? Все эти провокации не случайные, да и в совпадения я не верю. Теперь, однако, будущее этой организации тоже оказывается под вопросом. Будет ли Баку продолжать сотрудничать, будут ли какие-то серьезные перемены после этого провала, или же возникнут другие региональные структуры, где будет возникать меньше вопросительных знаков - это уже отдельный разговор. Мнимые представители ОБСЕ в Армении, однако, все еще там, а их миссия - одна из тех тайн, покрытых мраком, которую следует рассекретить как можно скорее, прежде чем произойдет очередной нелепый казус", - сказала американский аналитик.

Лейла Таривердиева