https://news.day.az/politics/1519219.html Состоялась встреча министров транспорта Азербайджана, Туркменистана и Турции - ФОТО
Состоялась встреча министров транспорта Азербайджана, Туркменистана и Турции - ФОТО
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев принял участие в состоявшейся в Туркменистане встрече министров транспорта Туркменистана, Азербайджана и Турции.
Об этом во вторник Day.Az сообщили в министерстве.
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