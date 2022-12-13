Состоялась встреча министров транспорта Азербайджана, Туркменистана и Турции

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев принял участие в состоявшейся в Туркменистане встрече министров транспорта Туркменистана, Азербайджана и Турции.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в министерстве.

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