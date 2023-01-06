Армении придется занять конструктивную позицию, это лишь вопрос времени

Многие события прошлого года можно назвать для азербайджанской дипломатии очень успешными. Среди них все большее расширение связей с Южной Европой, энергетическое взаимодействие с Евросоюзом, укрепление стратегического сотрудничества со странами Персидского залива. Если говорить о Карабахском регионе, то Баку намечены конкретные позиции, которые позволят продолжать развязывать этот гордиев узел - восстановить диалог между Арменией и Азербайджаном, открыть коммуникации, делимитировать границу и продвигаться дальше по всем проблемным вопросам.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Университета Мальмё (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев.

По словам эксперта, узел, который пока не удается развязать, это мирный договор с Арменией. Связано это как с фактором Еревана, так и с действиями геополитических центров силы - как на Западе, так и на Востоке.

"Регион, безусловно, стал ближе к миру в минувшем году. Нельзя сказать, что не было никаких подвижек. А в том, что он не был достигнут, вина коллективная - она лежит на тех самых центрах силы, которые не хотят уступать друг другу позиции в переговорном процессе. Возьмем пример с Францией, которая срывает переговорный процесс своими действиями и заявлениями. Отличились и другие центры политической силы. Можно было бы обвинить и Армению, но она тут присутствует в качестве объекта, а не субъекта влияния. И потому возложение на нее вины будет означать признание некой ее субъектности в происходящих процессах, хотя на самом деле никакой субъектности Еревана тут нет. Армения просто оказалась в геополитических тисках и стала объектом международных отношений вместо того, чтобы быть субъектом и принимать независимые решения", - сказал Макили-Алиев.

Наш собеседник не согласен с мнением, что Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 потеряло свою значимость. Более того, эксперт считает, что для Азербайджана это очень важный документ - пока не заключен мирный договор, это заявление является промежуточным документом, в котором отражены очень выгодные для азербайджанской стороны пункты. Нужно продолжать настаивать на выполнении другими подписантами взятых на себя обязательств Хотя Трехстороннее заявление не является договором, тем не менее, его стоит рассматривать в таком статусе и требовать от двух других сторон четкого выполнения взятых на себя обязательств.

"В заявлении есть моменты, которые почему-то не учитываются. Например, касательно того, что Азербайджан должен обеспечивать безопасность передвижение лиц и грузов по Лачинской дороге. Но как можно давать такие гарантии без наличия на Лачинской дороге азербайджанских КПП? А это значит, что Азербайджан не просто может, а должен гарантировать безопасность, обозначенную в документе. Другим сторонам Трехстороннего заявления следует извлечь из происходящего с 12 декабря на Лачинской дороге следующий урок: если взятые ими обязательства не будут выполняться, будут возникать конфликтные ситуации. Самый верный путь к миру - четко выполнять пункты Трехстороннего заявления. Это приведет к реальному улучшению отношений между двумя странами и подписанию мирного договора", - считает наш собеседник.

Что касается прогнозов, то, как отметил Макили-Алиев, долгосрочные прогнозы на 2023 год делать достаточно тяжело, потому что очень шатка геополитическая ситуация. По мнению эксперта, в первые два месяца будет сохраняться конфликтная динамика. Пока что ничего не говорит о том, что развяжутся узлы между ведущими геополитическими центрами силы, а значит, конфликтная динамика сохранится.

"Но в конечном итоге Армении придется занять конструктивную позицию, это лишь вопрос времени. Нынешняя ситуация не позволяет ей уклониться от этого или очень долго тянуть время. Положительная динамика появится тогда, когда запас времени будет исчерпан, а его у Армении осталось не так уж много. В любом случае, считаю, что этот год станет годом мира и процветания для всего Южного Кавказа и, конечно же, в первую очередь для Азербайджана", - сказал Камал Макили-Алиев.

Лейла Таривердиева