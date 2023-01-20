Рубен, Давос и Лачинская дорога

Автор: Лейла Таривердиева

В Давосе завершился очередной Всемирный экономический форум. Одной из самых заметных фигур на мероприятии был Президент Азербайджана. Как бы ни была сформулирована тема форума, главной задачей континента сегодня является перестройка энергетических и транспортных коммуникаций в новых геополитических реалиях. Всем ясно, что в ближайшей перспективе эти реалии будут только усугубляться, и чтобы вывести из кризиса евразийскую логистику, без Азербайджана никак не обойтись. Даже если очень хочется. Даже если кому-то где-то кажется, что сотрудничество с Баку идет "против европейских ценностей", точнее, связывает руки проармянским кругам, разного рода лоббистам и прочим пустозвонам.

Возможно, неслучайность, что Европарламент вздумал выступить с безобразной антиазербайджанской резолюцией именно в период работы форума в Давосе. Пока в Брюсселе не имеющие четкого представления о сути вопроса евродепутаты голосовали за этот сомнительный документ, глава Азербайджана проводил встречи в Давосе, участвовал в обсуждениях и решал важные для европейцев вопросы. Многие депутаты ЕП представляют те страны, которым "авторитарный" Азербайджан помог этой зимой не замерзнуть. Много представителей и тех стран, которые сегодня стоят в очереди за азербайджанским газом.

Так вот, проведенные в Давосе Президентом Азербайджана встречи и переговоры прошли в обстановке взаимной заинтересованности и взаимопонимания, что вызвало у армянской стороны возмущение и удивление. Как же так, азербайджанский лидер три дня находился в Европе, и ни один европеец за это время не высказал ему свое "фи"?! Как вообще могли пригласить в Давос Ильхама Алиева, в то время, как армяне всего мира уже сколько времени требуют санкций против Баку?!

Проблема в том, что армянство продолжает считать себя пупом земли, управляющим мировыми процессами. Оно никак не поймет, что армянское нытье всем надоело, и если бы не заинтересованность некоторых кругов в давлении на Азербайджан, никакой резолюции 2023/2504(RSP) ЕП не было бы вообще.

Но надежда, как известно, умирает последней. Особенно если ты лицо, пытающееся совершать незаконные действия, незаконно находясь на территории другой страны. Как Рубен Варданян, восторженно поблагодаривший Европарламент за одиозную резолюцию, которая, по его мнению, есть "важный шаг, чтобы принудить Азербайджан" прекратить акцию на Лачинской дороге и позволить армянам продолжить вооружаться и грабить недра.

Но у Варданяна есть и претензии к европейцам. "Европейцы должны были надавить и сказать, что это неприемлемо, что его [Алиева] не пригласят в Давос и что он не будет частью этой цивилизации", - заявил Варданян в интервью французскому Франс 24. Засланец раздражен и раздосадован. Вместо того, чтобы приглашать главу Азербайджана в Давос для обсуждения важных для европейцев вопросов, Европа, считает он, должна была подумать об армянах. А именно - без разрешения Баку открыть воздушный коридор в Ханкенди и признать "независимость" несуществующего образования, где он, Варданян, значится "госминистром". Как может Европа сотрудничать с "авторитарным" Азербайджаном, который разрушает такую "демократическую страну", восклицает Варданян, имея в виду армянонаселенную часть Карабахского региона, в которой под защитой РМК продолжают заниматься самодеятельностью сепаратисты. Франция, Россия и США должны оживить Минскую группу и надавить на Азербайджан, требует он.

Забавно, что требует этого от Европы и США российский миллиардер, неоднократно попадавший в их санкционные списки. Всем известно, что отказ от гражданства России - это попытка смягчить европейские и американские сердца. Возможно, это помогло бы в какой-то степени, не влезь он в сепаратистские игры и не замарай этим свою и без того не очень стерильную репутацию. Варданян думает, что классно вошел в большую политику, стал легитимной для Европы фигурой. Это ошибка, если не сказать - глупость. Не помогут и традиционные инструменты, использующиеся определенными кругами против Баку, которыми в интервью французам Рубик попытался тоже воспользоваться, заговорив о правах человека и демократии. И более того, призвав в свидетели азербайджанский народ. Этот - не побоимся этого слова - мерзавец, внедренный в зону временной ответственности РМК для разрушения мирного процесса, хочет убедить азербайджанских граждан, что их, дескать, заставляют воевать и голодать, а внешний враг в лице Армении нужен властям только для внутриполитических целей? Хм... Знал бы Варданян, как все обстоит на самом деле. Он должен благодарить официальный Баку за то, что гнев азербайджанского общества, возмущенного наглостью проигравшей войну стороны, выплеснулся всего лишь в безобидную экоакцию. Настрой в обществе очень жесткий, и сепаратистской верхушке стоит держать чемоданы наготове, потому что когда власти Азербайджана потеряют надежду устранить помехи в виде того же Варданяна миром, это будет сделано совсем другим путем. И, кстати, народ требует от руководства страны как раз жестких мер, так что Рубику лучше не обращать свои надежды к азербайджанцам и лишний раз их не раздражать.

Варданян - не политик, он просто вор и мошенник, миллиардер, нажившийся на российских налогоплательщиках и из-за войны в Украине оказавшийся в очень пикантной ситуации. Рубик и те, кто выписывал ему командировку в Азербайджан, выбрали самый проигрышный выход из этого трудного положения. Варданян так и не смог стать лидером армян Карабаха, потому что сразу взял их в заложники, а теперь организовал им искусственный дефицит продуктов, в разгар зимы лишает газа и света, чтобы создать видимость "гуманитарной катастрофы". До его пришествия армяская община уже встала на мирные рельсы и намечались успехи во взаимопонимании. Пусть даже с армянской стороны в этом процессе участвовали такие личности, как Виталий Баласанян, имеющий довольно неприглядное прошлое. В Баку прекрасно понимают, что найти среди местных армян ангела, не запятнавшего себя в период двух войн и тридцати лет оккупации, практически невозможно. Но это не значит, что контакты с армянской общиной невозможны. Они возможны, с одним условием: посредник должен признавать послевоенные реалии и думать о благополучии соплеменников, которое возможно только при добровольной интеграции в азербайджанское общество. Те же, кто продвигает формулу "рядом, но не вместе", остаются не у дел и становятся легитимной мишенью для Азербайджанской армии.

Варданяну уже не раз было на это указано. Но повторим еще раз, и для него, и для отправивших его в Азербайджан кругов: у армянской общины Карабахского региона нет ни малейших шансов на "независимость". Ни малейших. А продолжение провокаций закончится для армян неприятными последствиями. Устроенное сегодня представление под названием "гуманитарная катастрофа" не поможет. Азербайджанская сторона будет продолжать ужесточать свою политику, потому что поведение сепаратистов и крышующих их миротворцев оставляет нам все меньше пространства для гуманизма.

Хочется верить, что армяне Азербайджана хотят лучшего будущего для своих детей. Старшее поколение, пережившее две войны, прожившее четверть века в бедности и страхе, должно подумать о молодом поколении. Еще одно поколение, зомбированное ненавистью, погубит все надежды армян продолжать жить на исконных азербайджанских землях. Если армянская община готова жить в мире и довольстве вместе, а не рядом, она должна перестать позволять использовать себя в представлениях заезжих миллиардеров. Вместо того, чтобы позволять сгонять себя как скот на митинги в Ханкенди, местные армяне должны избавиться от Варданяна. 40 тысяч против одного - это сила.

Однако этого не происходит, и Варданян почти полгода спокойно мутит воду, все более отдаляя регион от прочного мира, а соплеменников - от надежд на нормальную жизнь. Почему? На этот вопрос лучше ответить самим армянам.