Туалетная бумага как последняя надежда Рубика Варданяна

Автор: Мехти Ахмедзаде

Рубен Варданян, панически пытающийся защитить свои криминальные амбиции и делишки, никак не может успокоиться и с пеной изо рта продолжает беспринципно раздавать налево и направо интервью различным СМИ, где изо всех сил пытается поднять вопрос несуществующей "блокады" или "гуманитарного кризиса", вспоминая в ходе разговора старые, никому ненужные и забытые темы, касающиеся Карабахского региона Азербайджана.

Рубик тратит, платит тем или иным СМИ, чтобы те задавали нужные ему вопросы. Но чаще всего это те сайты, финансовая стабильность которых находится под большим вопросом. Ранее это был "Дождь", позиционирующий себя "независимым", а ныне "Медуза".

Для тех, кто не знает, "Медузу" основали бывшие сотрудники небезызвестной Ленты.Ру, которые "были не согласны с редакционной политикой", уволились и создали новую, собственную, свободную, по их мнению, редакцию. Годами сайт публиковал то что ему вздумается, захочется. Открыто, беспринципно, придерживаясь журналистской этики, рассказывая о той или иной теме многогранно.

После того, как "Медузку" объявили иностранным агентом, дела у сайта пошли плохо. Зарабатывать на существование стало намного сложнее, так как большая часть аудитории - российская. Жизнь редакции ныне зависит от пожертвований, донатов, доноров и т.д.

В такой ситуации, понятное дело, что ресурс будет стараться привлечь каким угодно способом средства. Можно за определенную сумму и важную детальку статье упустить, или рассказать о чем-то, спросив лишь одну сторону. В принципе на таком фоне идеально было появление богатого Рубена Варданяна, который готов разбрасываться деньгами куда попало, лишь бы его услышал мир.

И вот так он, видимо, и появился на сайте вечно собиравшей гроши на свое существовании "Медузы" Сыртыг Рубо. Интервью дал на этот раз он огромное. В материале его беглейшеству задали кучу однобоких вопросов, на которые были, естественно, даны Рубиком желаемые ответы и НИГДЕ, вообще, нет хотя бы одного мнения или заметки азербайджанской стороны.

Пересказывать все интервью и цитировать оттуда Варданяна смысла нет, ибо вертел он шарманку по тем же темам - "ай, нас 120 тысяч", "памагити", "Азербайджан заблокировал", "умираем с голоду", "геноцид", "этническая чистка", бла, бла, бла...

Но один пример, ради смеха, приведем.

Рубен говорит, рыбы нет в орущем от голода "орцахе". Ок, допустим. А это что?

Суши без свежей рыбки не приготовить, господин Варданян. С вашим-то весом это невозможно не знать.

И таких фото и видео в Instagram полно. Едят и рыбу, и суши, пиццы, гамбургеры, запивают отборными коктейлями и т.д. Армянский сегмент соцсети Цукерберга будто живет не в той же самой зоне временной ответственности РМК, а в параллельной вселенной.

В общем, много свидетельств того, что нет никакого "гуманитарного кризиса" и "голода". Но, прочитав это однокобое интервью, нельзя задать определенные вопросы.

Если вы независимое СМИ, которое "публикует лишь правду и ничего кроме правды", проводит свободные журналисткие расследования и освещает все беспристратно, почему Рубику не были заданы неудобные вопросы, которые были, например, заданы ему на HardTalk? Видимо потому что там ведущий ВВС уничтожил Варданяна, и ему теперь необходимо было где-то отыграться.

Почему не спросили, если блокада, но почему в день по Лачинской дороге проезжают десятки машин? Или не спросили про те же Instagram-публикации или другие свидетельства армянской лжи? Почему не было упомянута ни одна позиция Баку по ситуации на дороге, да и на Южном Кавказе в целом?

Много вопросов хочется задать Медузе, но ответы тут даже не нужны. Понятное дело, что поработали на Варданяна, как ему это и нужно было, заработали на существовании "либеральной" ленты новостей и пошли дальше.

"Раньше писали азербайджанские топонимы, а в интервью с Рубиком их можно опустить".

Вот с такой мыслью поработала автор этого предвзятого, дешевого интервью.

Вызывает сожаление, что, опустив принцип журналистики, Лилия Яппарова так и не предоставила возможность другой стороне, то бишь азербайджанской, высказать свою точку зрения или хотя бы где-то указать эту точку зрения. В заметке, например, коих так много на сайте "Медузы".

Все это подтверждает редакция потеряла бепристрастность, либерализм и ныне не является "независимым" СМИ. Предоставив площадку армянскому преступнику, занимающемуся грабежом природных ресурсов Азербайджана, сайт, фактически поставил под вопрос суверенитет и территориальную целостность нашей страны, чем нарушил не только свою этику, но и законы. К сожалению, приходится констатировать, что и "Медуза" превратилась в инструмент пропаганды армянства.