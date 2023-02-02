Тегеран платил армянам за долю в грабеже оккупированных сел и городов – Полковник Рамалданов для Day.Az
Всем известен факт времен Второй карабахской войны, когда иранские подразделения, вклинившись вглубь территории Азербайджана в районе Худаферина, неожиданно преградили путь Азербайджанской армии, продвигавшейся к Зангилану. Заговорили об этом открыто в Азербайджане только через год, когда в ирано-азербайджанских отношениях грянул первый серьезный кризис. А до того азербайджанская сторона старалась не концентрировать внимание общественности на поведении южного соседа в целях избежания негативных настроений. Однако когда правда была разглашена, никто особо не удивился.
Никто, думается, не удивился и информации, раскрытой накануне заместителем министра иностранных дел Армении Ваганом Костаняном в интервью зарубежному СМИ. Костанян похвастал, поведав, что в сентябре 2022 года Иран предоставил Армении разведданные о ВС Азербайджана и помог "сорвать более масштабную агрессию". То есть совместная деятельность против Азербайджана, начавшаяся еще в годы Первой карабахской войны, продолжается. Армения, вдохновленная кризисом в ирано-азербайджанских отношениях и недавним терактом в Тегеране, старается вовсю продемонстрировать свою близость с Ираном. И по глупости и недальновидности не задумывается, что в сегодняшней очень трудной ситуации каждым подобным признанием только забивает новые гвозди в крышку, с позволения сказать, гроба иранского режима. Армянские чиновники открыто говорят о том, как были расстроены в Тегеране тем, что в результате победы Азербайджана граница между Ираном и Арменией резко сократилась.
Если у кого-то еще и были сомнения относительно содействия иранской стороны оккупантам, то теперь от них не осталось и следа.
"То, что делалось Ираном в период почти что тридцатилетней армянской оккупации территорий Азербайджана, уже ни для кого не секрет", - сказал в интервью Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.
Есть данные, что иранцы выкупали у армянских оккупантов населенные пункты - целыми селами или улицами - для последующего грабежа. Все, оставленное изгнанными или убитыми азербайджанцами, вывозилось в Иран. Когда мы говорим об армянском вандализме времен оккупации, нужно не забывать, что непосредственное участие в этих преступлениях принимал и Иран. Выкупленные у армян азербайджанские села разбирались иранцами на стройматериалы и металлолом. Выводился камень, кирпич, железные кровли и ворота, оконные рамы. То есть все, что можно было вывезти. Оставляли только то, что было повреждено и не могло быть продано.
Эти факты известны давно, но Азербайджан в интересах добрососедства старался их не педалировать. Однако иранская сторона показала, что такого отношения не заслуживает. Иран как был неискренен и несправедлив, а порой и враждебен по отношению к Азербайджану, таким и остался. Это стало особенно проявлять себя после победы нашей страны в 44-дневной войне.
Оккупированные территории были неконтролируемой "серой зоной", где творились темные дела. Через эти территории осуществлялся наркотрафик, там выращивались наркотические растения и производились наркотики, там создавались лагеря по подготовке террористов. И ко всему этому имел отношение Иран. Мы наивно полагали, что как мусульманская страна Иран будет рад нашей победе и торжеству справедливости, но тот, наоборот, начал открыто сотрудничать с Арменией и перестал скрывать негативное отношение к нам. Находясь в ИРИ, супруга премьера Армении Анна Акопян, якобы демонстрируя уважение к исламу, не побывала в местной армянской церкви, но посетила мечеть. И это было встречено в Иране с умилением. Там даже не подумали вспомнить, что Акопян - первая леди страны, разрушившей в годы оккупации в Азербайджане семь десятков мечетей, а оставшиеся превратившей в свинарники. Можно констатировать, что своими отношениями с Арменией Иран перечеркнул все ценности ислама, истинные ценности, а не придуманные режимом. Исламские ценности в иранском исполнении, я бы сказал, имеют армянские мотивы.
Посмотрите, как повел себя после теракта в посольстве Иран. Иранская сторона грубо, в нарушение всех дипломатических и международных норм сразу начала распространять глупые "бытовые" версии расстрела дипмиссии. Теракт привел к гибели человека, а ведь результаты могли быть еще более страшными, если бы не действия сотрудника нашего посольства. Террорист после совершения теракта свободно раздавал интервью, что является единственным в своем роде случаем в мире. Я подобного не припомню. Трудно даже подобрать слова, чтобы выразить свое отношение к этому... Есть определенные каноны, нормы, чисто человеческие, религиозные, правовые, дипломатические. Иранская сторона перечеркнула все.
Как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. В Иране очень вольготно себя чувствуют армяне. Для них там повсюду горит "зеленый свет". Да ради бога, пусть как хотят, так и соседствуют - это их внутреннее дело. Но демонстративная дружба с Арменией против Азербайджана - это уже совсем другое дело. В Иране, наверняка, не захотят вспоминать, что Азербайджан много лет старался не задевать чувства иранской стороны, ограничивая себя в более тесном сближении с Израилем. Тегеран также, кажется, забыл, что в самые трудные кризисные для Ирана времена Азербайджан не позволил использовать свою территорию против южного соседа.
Вместо благодарности, Иран все годы старался создавать Азербайджану проблемы.
Игры мускулами Ирана и учения азербайджанского спецназа – есть ли связь? – Day.Az отвечает полковник Рамалданов
Сегодняшние спецоперации против иранской шпионской сети проводятся не вдруг, не неожиданно. Эту работу наши спецслужбы ведут уже не первый год. Даже в те годы, когда с Ираном были более благополучные отношения, была информация о деятельности в нашей стране проирански настроенных лиц и групп. Но прежде, когда разоблачались такие группы, причастность Ирана к их деятельности старались не афишировать, обходили острые углы. Это делалось в интересах добрососедства. У нас многое связано с Ираном, в том числе смешанные семьи. Был даже период, когда граждане Ирана целенаправленно стремились создавать семьи с гражданками Азербайджана.
Иран всегда вел против Азербайджана гибридную войну. Иранские граждане, а также поддавшиеся пропаганде граждане Азербайджана занимались религиозной агитацией, распространяли соответствующую литературу. На эти цели определенные службы и центры выделяли немалые деньги, проводилась работа и среди азербайджанской молодежи. Их представители пытались внедряться в различные сферы в Азербайджане - культуру, бизнес, медиа, торговлю. То есть в те сферы, которые имеют дело с широкими массами. Все, что делалось, исходило из нежелания Ирана видеть Азербайджан сильной и суверенной страной.
Уверен, что соответствующие структуры Азербайджана примут необходимые меры для выявления всех иранских "гнезд". Наши граждане должны быть очень бдительны в сегодняшней ситуации и готовы к возможным провокациям. Созданная Ираном шпионская сеть очень широко распространена в стране. По вине иранской стороны сложилась очень серьезная ситуация. Но, уверен, мудрость азербайджанского руководства позволит найти выход из нее. Сегодня нашему народу нужно снова собраться в единый кулак. Бдительность и еще раз бдительность - это то, чего требует от азербайджанских граждан государство.
Лейла Таривердиева
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