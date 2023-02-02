Тегеран платил армянам за долю в грабеже оккупированных сел и городов

Всем известен факт времен Второй карабахской войны, когда иранские подразделения, вклинившись вглубь территории Азербайджана в районе Худаферина, неожиданно преградили путь Азербайджанской армии, продвигавшейся к Зангилану. Заговорили об этом открыто в Азербайджане только через год, когда в ирано-азербайджанских отношениях грянул первый серьезный кризис. А до того азербайджанская сторона старалась не концентрировать внимание общественности на поведении южного соседа в целях избежания негативных настроений. Однако когда правда была разглашена, никто особо не удивился.

Никто, думается, не удивился и информации, раскрытой накануне заместителем министра иностранных дел Армении Ваганом Костаняном в интервью зарубежному СМИ. Костанян похвастал, поведав, что в сентябре 2022 года Иран предоставил Армении разведданные о ВС Азербайджана и помог "сорвать более масштабную агрессию". То есть совместная деятельность против Азербайджана, начавшаяся еще в годы Первой карабахской войны, продолжается. Армения, вдохновленная кризисом в ирано-азербайджанских отношениях и недавним терактом в Тегеране, старается вовсю продемонстрировать свою близость с Ираном. И по глупости и недальновидности не задумывается, что в сегодняшней очень трудной ситуации каждым подобным признанием только забивает новые гвозди в крышку, с позволения сказать, гроба иранского режима. Армянские чиновники открыто говорят о том, как были расстроены в Тегеране тем, что в результате победы Азербайджана граница между Ираном и Арменией резко сократилась.

Если у кого-то еще и были сомнения относительно содействия иранской стороны оккупантам, то теперь от них не осталось и следа.

"То, что делалось Ираном в период почти что тридцатилетней армянской оккупации территорий Азербайджана, уже ни для кого не секрет", - сказал в интервью Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Есть данные, что иранцы выкупали у армянских оккупантов населенные пункты - целыми селами или улицами - для последующего грабежа. Все, оставленное изгнанными или убитыми азербайджанцами, вывозилось в Иран. Когда мы говорим об армянском вандализме времен оккупации, нужно не забывать, что непосредственное участие в этих преступлениях принимал и Иран. Выкупленные у армян азербайджанские села разбирались иранцами на стройматериалы и металлолом. Выводился камень, кирпич, железные кровли и ворота, оконные рамы. То есть все, что можно было вывезти. Оставляли только то, что было повреждено и не могло быть продано.

Эти факты известны давно, но Азербайджан в интересах добрососедства старался их не педалировать. Однако иранская сторона показала, что такого отношения не заслуживает. Иран как был неискренен и несправедлив, а порой и враждебен по отношению к Азербайджану, таким и остался. Это стало особенно проявлять себя после победы нашей страны в 44-дневной войне.

Оккупированные территории были неконтролируемой "серой зоной", где творились темные дела. Через эти территории осуществлялся наркотрафик, там выращивались наркотические растения и производились наркотики, там создавались лагеря по подготовке террористов. И ко всему этому имел отношение Иран. Мы наивно полагали, что как мусульманская страна Иран будет рад нашей победе и торжеству справедливости, но тот, наоборот, начал открыто сотрудничать с Арменией и перестал скрывать негативное отношение к нам. Находясь в ИРИ, супруга премьера Армении Анна Акопян, якобы демонстрируя уважение к исламу, не побывала в местной армянской церкви, но посетила мечеть. И это было встречено в Иране с умилением. Там даже не подумали вспомнить, что Акопян - первая леди страны, разрушившей в годы оккупации в Азербайджане семь десятков мечетей, а оставшиеся превратившей в свинарники. Можно констатировать, что своими отношениями с Арменией Иран перечеркнул все ценности ислама, истинные ценности, а не придуманные режимом. Исламские ценности в иранском исполнении, я бы сказал, имеют армянские мотивы.

Посмотрите, как повел себя после теракта в посольстве Иран. Иранская сторона грубо, в нарушение всех дипломатических и международных норм сразу начала распространять глупые "бытовые" версии расстрела дипмиссии. Теракт привел к гибели человека, а ведь результаты могли быть еще более страшными, если бы не действия сотрудника нашего посольства. Террорист после совершения теракта свободно раздавал интервью, что является единственным в своем роде случаем в мире. Я подобного не припомню. Трудно даже подобрать слова, чтобы выразить свое отношение к этому... Есть определенные каноны, нормы, чисто человеческие, религиозные, правовые, дипломатические. Иранская сторона перечеркнула все.

Как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. В Иране очень вольготно себя чувствуют армяне. Для них там повсюду горит "зеленый свет". Да ради бога, пусть как хотят, так и соседствуют - это их внутреннее дело. Но демонстративная дружба с Арменией против Азербайджана - это уже совсем другое дело. В Иране, наверняка, не захотят вспоминать, что Азербайджан много лет старался не задевать чувства иранской стороны, ограничивая себя в более тесном сближении с Израилем. Тегеран также, кажется, забыл, что в самые трудные кризисные для Ирана времена Азербайджан не позволил использовать свою территорию против южного соседа.

Вместо благодарности, Иран все годы старался создавать Азербайджану проблемы.

Сегодняшние спецоперации против иранской шпионской сети проводятся не вдруг, не неожиданно. Эту работу наши спецслужбы ведут уже не первый год. Даже в те годы, когда с Ираном были более благополучные отношения, была информация о деятельности в нашей стране проирански настроенных лиц и групп. Но прежде, когда разоблачались такие группы, причастность Ирана к их деятельности старались не афишировать, обходили острые углы. Это делалось в интересах добрососедства. У нас многое связано с Ираном, в том числе смешанные семьи. Был даже период, когда граждане Ирана целенаправленно стремились создавать семьи с гражданками Азербайджана.

Иран всегда вел против Азербайджана гибридную войну. Иранские граждане, а также поддавшиеся пропаганде граждане Азербайджана занимались религиозной агитацией, распространяли соответствующую литературу. На эти цели определенные службы и центры выделяли немалые деньги, проводилась работа и среди азербайджанской молодежи. Их представители пытались внедряться в различные сферы в Азербайджане - культуру, бизнес, медиа, торговлю. То есть в те сферы, которые имеют дело с широкими массами. Все, что делалось, исходило из нежелания Ирана видеть Азербайджан сильной и суверенной страной.

Уверен, что соответствующие структуры Азербайджана примут необходимые меры для выявления всех иранских "гнезд". Наши граждане должны быть очень бдительны в сегодняшней ситуации и готовы к возможным провокациям. Созданная Ираном шпионская сеть очень широко распространена в стране. По вине иранской стороны сложилась очень серьезная ситуация. Но, уверен, мудрость азербайджанского руководства позволит найти выход из нее. Сегодня нашему народу нужно снова собраться в единый кулак. Бдительность и еще раз бдительность - это то, чего требует от азербайджанских граждан государство.

Лейла Таривердиева