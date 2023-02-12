Собранная при поддержке Фонда Гейдара Алиева гуманитарная помощь отправлена ​​в Турцию

В связи с землетрясением в Турции помощь, собранная в рамках гуманитарной кампании, начатой ​​8 февраля Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, сегодня утром отправлена ​​в братскую страну.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, представитель Фонда Гейдара Алиева Джамиль Алиев сказал, что очередной конвой с гуманитарной помощью, отправляющийся сегодня из Баку, везет различную теплую одежду, средства гигиены, отопительное оборудование, одеяла и матрасы и т.д, и эти средства будут доставлены непосредственно в район землетрясения.

Отметим, что Общественное объединение "Региональное развитие", откликнувшись на призыв посольства Турции в нашей стране к гражданам Азербайджана оказать гуманитарную помощь пострадавшему от землетрясения региону, с 8 февраля осуществляет сбор самых необходимых принадлежностей в Бакинском Дворце Спорта на проспекте Нефтяников для провинций, пострадавших от стихийного бедствия. Необходимые принадлежности, предоставленные гражданами, принимаются, сортируются и упаковываются в Бакинском Дворце Спорта и отправляются в Турцию.

За прошедшие сутки желающие оказать гуманитарную помощь сдали на сборный пункт изначально необходимые принадлежности. Помощь, собранная в ходе кампании с большим скоплением людей, сортируется, упаковывается и загружается в грузовики в Бакинском дворце спорта с участием волонтеров.

Таким образом, все принадлежности и оборудование, пожертвованные горожанами до 14 февраля, будут отправлены в район бедствия.

Кроме того, по поручению Первой леди Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, 9 и 11 февраля сотрудники Фонда с самолетом гуманитарной помощи отправили пострадавшим в трагедии различные медикаменты и медицинское оборудование, теплую одежду, палатки с обогревателями, генераторы, радиаторы отопления, наружные обогреватели, дизельные обогреватели, а также принадлежности и оборудование для поисково-спасательных работ.