https://news.day.az/politics/1543992.html Обеспечение мира между Азербайджаном и Арменией в первую очередь зависит от самих сторон - Луи Боно
Обеспечение мира между Азербайджаном и Арменией в первую очередь зависит от самих сторон - Луи Боно
Обеспечение мира между Азербайджаном и Арменией в первую очередь зависит от самих сторон.
Об этом, отвечая на вопрос Trend в ходе брифинга, сказал в понедельник находящийся с визитом в Баку старший советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно, передает Day.Az.
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