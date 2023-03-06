Обеспечение мира между Азербайджаном и Арменией в первую очередь зависит от самих сторон.

Об этом, отвечая на вопрос Trend в ходе брифинга, сказал в понедельник находящийся с визитом в Баку старший советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно, передает Day.Az.

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