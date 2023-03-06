Члены комиссии ТЮРКПА посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

6 марта находящаяся с визитом в нашей стране делегация 8-го заседания комиссии Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает в понедельник Day.Az, сначала делегация посетила Аллею почетного захоронения, почтила память Общенационального лидера нашего народа, основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложила цветы к его могиле.

Делегация также посетила Аллею шехидов, и возложила цветы к их могилам, посетила мемориал "Вечный огонь".

В ходе визита делегацию сопровождали руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-турецким межпарламентским связям Ахлиман Амирасланов и другие официальные лица