В феврале в Турции произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни десятков тысяч человек. С первых часов землетрясения правительство и народ Азербайджана начали оказывать помощь братской стране. Большинство государств мира отправили спасателей в Турцию, при этом по числу спасателей Азербайджан был на первом месте. В результате усилий азербайджанских спасателей и врачей из-под завалов живыми были извлечены 53 человека. Турецкий народ никогда не забудет помощи, оказанной братским Азербайджаном.

Об этом в беседе с Day.Az сказал турецкий политолог, профессор факультета международных отношений Университета Сулеймана Демиреля, доктор Тимучин Кодаман.

Как отметил наш собеседник, помимо моральной поддержки, Азербайджан оказал братской Турции финансовую помощь.

"Из Азербайджана в Турцию перечислено свыше 45 млн. долларов для ликвидации последствий землетрясения. Отношения между двумя странами всегда были на высоком уровне. Примером тому в недавнем прошлом, во время Второй карабахской войны, является поддержка Турцией справедливой позиции Азербайджана с первого дня боевых действий. В продолжение этих отношений Шушинская декларация была подписана между Азербайджаном и Турцией в культурной столице Карабаха городе Шуша в 2021 году", - напомнил профессор.

Турецкий политолог высоко оценил работу правительства Азербайджана по возвращению внутренне перемещенных лиц на родные земли.

"На высоком уровне ведутся восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре. Наряду с местными компаниями к восстановительным работам на этих участках привлекаются иностранные компании и инвесторы, в том числе и турецкие. Туристические компании Турции также заинтересованы в инвестициях в Карабах", - подытожил Тимучин Кодаман.

Напомним, что 6 февраля в Турции с интервалом в несколько часов произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7.6. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясений с эпицентром в провинции Кахраманмараш погибли 49 589 человек, из которых 6 807 - иностранные граждане.