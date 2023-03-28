Концепция возвращения Общины Западного Азербайджана распространена как официальный документ ООН

Концепция возвращения Общины Западного Азербайджана распространена как официальный документ ООН.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказала пресс-секретарь Общины Ульвия Зульфигар.

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