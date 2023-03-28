https://news.day.az/politics/1550140.html Концепция возвращения Общины Западного Азербайджана распространена как официальный документ ООН
Концепция возвращения Общины Западного Азербайджана распространена как официальный документ ООН
Концепция возвращения Общины Западного Азербайджана распространена как официальный документ ООН.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказала пресс-секретарь Общины Ульвия Зульфигар.
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