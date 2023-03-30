День геноцида азербайджанцев: история армянских преступлений, насчитывающая более века

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы о трагических событиях марта 1918 года в Азербайджане - Дне геноцида азербайджанцев

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Азербайджан - страна на Южном Кавказе, подвергшаяся большому разделу и пережившая 100-летнюю историю трагедий.

Основу этих трагедий заложили именно Гюлистанские и Туркменчайские договоры, подписанные в 1813 и 1828 годах, до разделения азербайджанского народа и раздела наших исторических земель. Очередные акты геноцида, совершенные против нашего мирного населения, продолжились в последующий период процессом отчуждения разделенных земель.

В этот период армяне были массово переселены на земли Азербайджана в короткие сроки. Вдохновленные мечтой о создании "Великой Армении", армянские узурпаторы осуществили в те времена ряд массовых расправ над азербайджанцами.

В период с 30 марта по 3 апреля 1918 года вооруженные отряды Бакинского Совета и дашнакских армян массово зверски убивали и поджигали дома азербайджанцев в Бакинской губернии, а также в Шамахе, Губе, Хачмазе, Лянкяране, Гаджигабуле, Сальяне, Зангезуре, Карабахе, Нахчыване и других областях.

Спустя 80 лет, 26 марта 1998 года, общенациональный лидер Гейдар Алиев в качестве Президента Азербайджанской Республики подписал Указ о праздновании 31 марта Днем Геноцида азербайджанцев.

История не умерла и не похоронена

Братская могила, случайно обнаруженная при раскопках строительного назначения в городе Губе в 2007 году, явилась ярким свидетельством геноцида мусульманского населения Губы, совершенного армянскими вооруженными силами под именем большевиков в мае 1918 года. 30 декабря 2009 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании "Мемориального комплекса Геноцида" в городе Губа с целью доведения этих реалий до мировой общественности, сохранения национальной памяти будущих поколений азербайджанского народа и увековечения геноцида память жертв. Мемориальный комплекс построен на левом берегу реки Гудиалчай в городе Губа, на территории бывшего стадиона в 2012-2013 годах.

Место, где были найдены человеческие кости при реконструкции спорткомплекса на правом берегу Гудиалчая в Губинском районе, нельзя назвать кладбищем. Потому что человеческие кости были найдены в куче как брошенные в большие ямы. Кости были найдены в двух колодцах на берегу реки. Диаметр большого колодца 5 метров, меньшего 2,5 метра. Расстояние между колодцами составляет 2 метра. Сотни смешанных человеческих скелетов были высыпаны в большой колодец.

Даже археологи и чиновники из местных органов власти подтвердили, что кладбища в этом районе никогда не было. Тот факт, что скелеты не были найдены целыми, свидетельствует о том, что люди были зверски избиты, разорваны на части и брошены в колодцы после того, как были убиты. Самым страшным моментом является раздельное захоронение человеческого черепа и костей тела на обнаруженном участке, что свидетельствует о том, что головы жертв геноцида отсекались с особой жестокостью.

И самое главное, судебно-медицинские исследования подтверждают, что кости, найденные в колодцах при раскопках в Губе, принадлежат жертвам геноцида, который совершили армяне в 1918 году.

Это еще раз показывает, что историю нельзя ни убить, ни похоронить. Это означает, что настоящее лицо истории находится не на поверхности, а под землей.

Отечественная война, положившая конец трагедиям

Ведь, как говорится, за каждой трудностью приходит облегчение. Азербайджанский народ успешно вышел из испытаний истории, борясь на протяжении 100 лет. Несмотря на то, что земли были оккупированы, были убиты невинные люди - но народ Азербайджана не был полностью побежден.

Однако армянский вандализм не закончился геноцидом 1918 года. Когда мы перелистываем страницы истории 1990, 1991 и 1992 годов, мы снова сталкиваемся с трагедиями геноцида. Такие трагедии, как Гарадаглы, Ходжалы, Агдабан, Баллыгая, Башлыбель и другие, показывают, что армянская ненависть не остыла за долгие годы. Тем не менее, это должно было когда-то закончиться, и, наконец, этот день настал - Вторая Карабахская или Отечественная война, завершившаяся славной победой азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего, поставила точку столетней армянской политике геноцида против азербайджанского народа раз и навсегда.