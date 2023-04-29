Очередной памятник террористам приведет к большим проблемам для Армении

Памятник "Немезис" - это позор. Не только для Армении, но и для всего прогрессивного человечества, которое, за исключением пострадавших от армянского террора стран, не отреагировало на это событие. Нигде в мире не ставятся памятники террористам, только в Армении. Такой шаг Еревана показывает, что Армения не вынесла никаких уроков ни из давних, ни из недавних событий своей истории.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный турецкий политолог, историк и публицист Мехмет Перинчек.

Армяне, отметил он, всегда были инструментом в руках империалистов. Кто только этим инструментом не пользовался.

"Когда мы изучаем историю армянского национализма, мы видим, что он развивался параллельно развитию интересов внешних игроков, желавших использовать армянский сепаратизм против Османской Турции. Корни национализма, коллаборационизма, фанатизма и агрессивности армян отчетливо видны в исторических документах и их деяниях. Памятник "Немезис" - это продолжение этих традиций. Армянский национализм был инструментом в руках и англичан, и царской России. Во время русско-японской войны армяне сотрудничали с японцами против русских, организовывали теракты внутри России. Во время Первой мировой начали сотрудничать с Россией и Антантой против Османской Турции. Во времена дашнакской Армении армяне стали инструментом в руках французов, англичан, американцев против и большевистской России, Азербайджана и Турции. А потом армянский национализм попал в сеть нацистской Германии и стал орудием гитлеровцев, использовавшимся против СССР. На этом применение этого инструмента не закончилось. После Второй мировой войны армянский национализм перешел в руки американцев и применялся против Турции и других стран", - сказал Перинчек.

Такова, по его словам, история армянского национализма. Она полна агрессии, предательств, фанатизма. После Второй карабахской войны создалась благоприятная почва для нормализации отношений Армении с Азербайджаном и Турцией. Но этот памятник показывает, что армянская сторона этой нормализации не хочет, считает наш собеседник. Ереван готов упустить эту возможность, но пострадают от этого не наши страны, а, в первую очередь сам армянский народ. Открытие памятника террористам показывает, что Армения не стремится к развитию, которое абсолютно нереально без сотрудничества с Азербайджаном и Турцией. Армения не хочет открытия своих границ с этими странами, не хочет торговать и общаться, и не против того, чтобы армянский народ оставался в плачевном состоянии.

Перинчек напомнил об открытии несколько лет назад в Ереване памятника Нжде - коллаборационисту, сотрудничавшему с нацистами, и подчеркнул, что эти памятники изолируют Армению от ее соседей ради интересов западных стран.

"Ни Азербайджану, ни Турции, ни России от этого не будет вреда, вред будет самой Армении и ее народу. Чтобы исправить ситуацию, армяне должны своими руками снести эти памятники, чтобы жить в мире с соседями, развивать экономику, решать свои коренные социальные и политические проблемы. Эти памятники - проблема армянского народа и его беда", - сказал Мехмет Перинчек.

Лейла Таривердиева