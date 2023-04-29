Очередной памятник террористам приведет к большим проблемам для Армении

Памятник "Немезис" - это позор. Не только для Армении, но и для всего прогрессивного человечества, которое, за исключением пострадавших от армянского террора стран, не отреагировало на это событие. Нигде в мире не ставятся памятники террористам, только в Армении. Такой шаг Еревана показывает, что Армения не вынесла никаких уроков ни из давних, ни из недавних событий своей истории.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный турецкий политолог, историк и публицист Мехмет Перинчек.

Армяне, отметил он, всегда были инструментом в руках империалистов. Кто только этим инструментом не пользовался.

Против армянского терроризма должна вестись решительная борьба - МИД Азербайджана

Против армянского терроризма должна вестись решительная борьба - МИД Азербайджана

"Когда мы изучаем историю армянского национализма, мы видим, что он развивался параллельно развитию интересов внешних игроков, желавших использовать армянский сепаратизм против Османской Турции. Корни национализма, коллаборационизма, фанатизма и агрессивности армян отчетливо видны в исторических документах и их деяниях. Памятник "Немезис" - это продолжение этих традиций. Армянский национализм был инструментом в руках и англичан, и царской России. Во время русско-японской войны армяне сотрудничали с японцами против русских, организовывали теракты внутри России. Во время Первой мировой начали сотрудничать с Россией и Антантой против Османской Турции. Во времена дашнакской Армении армяне стали инструментом в руках французов, англичан, американцев против и большевистской России, Азербайджана и Турции. А потом армянский национализм попал в сеть нацистской Германии и стал орудием гитлеровцев, использовавшимся против СССР. На этом применение этого инструмента не закончилось. После Второй мировой войны армянский национализм перешел в руки американцев и применялся против Турции и других стран", - сказал Перинчек.

Такова, по его словам, история армянского национализма. Она полна агрессии, предательств, фанатизма. После Второй карабахской войны создалась благоприятная почва для нормализации отношений Армении с Азербайджаном и Турцией. Но этот памятник показывает, что армянская сторона этой нормализации не хочет, считает наш собеседник. Ереван готов упустить эту возможность, но пострадают от этого не наши страны, а, в первую очередь сам армянский народ. Открытие памятника террористам показывает, что Армения не стремится к развитию, которое абсолютно нереально без сотрудничества с Азербайджаном и Турцией. Армения не хочет открытия своих границ с этими странами, не хочет торговать и общаться, и не против того, чтобы армянский народ оставался в плачевном состоянии.

Перинчек напомнил об открытии несколько лет назад в Ереване памятника Нжде - коллаборационисту, сотрудничавшему с нацистами, и подчеркнул, что эти памятники изолируют Армению от ее соседей ради интересов западных стран.

"Ни Азербайджану, ни Турции, ни России от этого не будет вреда, вред будет самой Армении и ее народу. Чтобы исправить ситуацию, армяне должны своими руками снести эти памятники, чтобы жить в мире с соседями, развивать экономику, решать свои коренные социальные и политические проблемы. Эти памятники - проблема армянского народа и его беда", - сказал Мехмет Перинчек.

Лейла Таривердиева