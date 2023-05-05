Гейдар Алиев заложил основы развития Бакинского морского международного порта.

Об этом сказал в пятницу генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов в ходе мероприятия, посвященного 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az.

По его словам, сегодня Бакинский порт известен во всем мире, через него проходят грузы из ряда стран мира.

"Международное развитие Бакинского порта, а также его популяризация стали возможны благодаря усилиям Гейдара Алиева. Хочу также отметить, что здание Бакинского морского вокзала являлось на то время одним из самых современных зданий в СССР", - сказал Зиядов.

Гендиректор добавил, что в нынешнем году Бакинский порт провел ряд мероприятий, посвященных общенациональному лидеру, и эта инициатива будет продолжена и в будущем.