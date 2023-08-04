Армяне боятся войны и опасаются за свою безопасность - ДАННЫЕ ОПРОСА
В Армении 32,4% опрошенных считают, что главным вызовом для страны является угроза войны.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в пятницу руководитель армянского представительства "GALLUP International Association" Арам Навасардян, представив данные недавнего опроса.
При этом второе и третье места несильно отстали от первого. Вторым главным вызовом, по мнению 30,7% опрошенных, является карабахский вопрос, а третьим - по мнению 30,4% респондентов являются вопросы связанные с безопасностью. На четвертом месте (27,8%) расположились вопросы, связанные уточнением границ.
Наименее важными респонденты назвали проблемы высоких налогов (0,7%), коррупции (1,8%) и миграции (1,9%).
В телефонном опросе, проведенном с 27 по 31 июля в Армении, приняли участие 1100 респондентов.
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