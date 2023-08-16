До обращения в СБ ООН Армения додумалась не сама

Весь мир признает, что Карабах является территорией Азербайджана. Даже сама Армения не признает так называемую "независимость" карабахских армян. Следовательно, Армения грубо вмешивается во внутренние дела Азербайджана, поднимая перед ООН вопросы Лачинской дороги и препятствуя реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный турецкий публицист и политолог Мехмет Перинчек, комментируя обращение Еревана к СБ ООН с жалобой на Азербайджана.

Армения, подчеркнул наш собеседник, является стороной трехстороннего заявления от 10 ноября, под этим документом стоит подпись Пашиняна. В соответствии с этим документом у Армении есть определенные обязательства, которые она не выполняет.

"Армения хочет обвинить Азербайджан в "геноциде"? Это несерьезная затея. Реальному геноциду подвергся как раз азербайджанский народ. 26 февраля 1992 года в Ходжалы армяне совершили преступление против человечности, чему есть множество свидетельств и доказательств. А есть ли какие-то доказательства "геноцида в Нагорном Карабахе" или таких намерений у Баку? Нет, конечно. Так что попытка армян несерьезна. Не думаю, что Совбез ООН будет всерьез принимать такое обращение Еревана", - сказал турецкий политолог.

По мнению Перинчека, Армения действует в данном случае не своим умом, а по подсказке своих западных покровителей. Армяне и сами знают, что их обращение не будет удовлетворено, считает он. В действительности таким путем они хотят спровоцировать западные столицы и общественное мнение Запада против Азербайджана. Чтобы Запад и международные организации попытались найти инструменты для вмешательства в дела Азербайджана и Южного Кавказа.

"Стабильность в регионе Южного Кавказа способна обеспечить ось Анкара-Москва, поэтому западные покровители Армении стараются саботировать этот процесс. Им нужен хаос в этом регионе. Сегодня мы стоим на пороге разрешения этой проблемы. Ее решение лишит Запад возможности вмешиваться в дела Южного Кавказа. Поэтому Ереван провоцирует ситуацию. Он должен выполнить определенную задачу, поставленную перед ними западными хозяевами", - сказал Мехмет Перинчек.

Лейла Таривердиева