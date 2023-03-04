Интеграция в азербайджанское общество это шанс для армян Карабаха

Встреча между азербайджанской стороной и представителями армянского населения Карабахского региона в Ходжалы - важный шаг с точки зрения укрепления территориальной целостности Азербайджана. Начавшиеся контакты - это естественный процесс, полностью соответствующий международному праву. Карабахский регион принадлежит Азербайджану, эта территория является международно признанной неотъемлемой его частью, а жители этой территории - его гражданами.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный турецкий политолог, историк и публицист Мехмет Перинчек.

Эта встреча, отметил он, доказывает доброжелательность Баку к армянскому меньшинству.

"Я знаю не понаслышке, что в Азербайджане нет ненависти к другим народам, даже к армянам. Поэтому и после оккупации начала 90-х в стране продолжают жить армяне. Нет сомнения, что армяне Карабаха будут пользоваться всеми гражданскими правами, и по закону, и на практике. Начавшийся процесс поможет заключению мира между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, армянское население Карабахского региона получает огромный шанс. Напомню, что даже сама Армения не признала "независимости" сепаратистов, и армяне Карабаха тридцать лет провели в изоляции от мира. Интеграция же армянского меньшинства в азербайджанское общество будет способствовать процветанию армян республики. Они будут мирно жить на этой земле, развиваться, смогут стать частью процветающего Азербайджана", - сказал Перинчек.

Наш собеседник коснулся также недавнего приезда в Баку Сергея Лаврова и отметил, что визит главы МИД России еще раз показал, что ось Анкара-Москва-Баку играет очень важную позитивную роль на Южном Кавказе. Это сотрудничество позволит предотвратить вмешательство извне и обеспечить региональную интеграцию, считает турецкий политолог. Армения, не теряя времени, должна присоединиться к региональной инициативе и избавиться от покровительства западных стран, которое всегда вредило народам региона, прежде всего самим армянам, подчеркнул Мехмет Перинчек.

Лейла Таривердиева