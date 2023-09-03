Хакан Фидан обсудил с иранским коллегой события на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдоллахияном события на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az, об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой в Тегеране.

Стороны также обменялись мнениями по таким вопросам, как российско-украинская война, Сирия и Ливия.