Что общего между Вагифом Хачатряном и Алтаем Геюшовым?

Автор: Акпер Гасанов

Продолжается суд над Вагифом Хачатряном, которого обвиняют в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района 22 декабря 1991 года в составе армянских незаконных вооруженных формирований. В ходе суда стали известны имена армян, участвовавших в этом страшном преступлении, в результате которого армянские боевики убили 25, ранили 14 и выселили из законного места проживания 358 азербайджанцев.

Есть огромное число доказательств того, что Хачатрян лично участвовал в убийствах и пытках азербайджанцев. Даже на суде к нему, через стекло, обратился один из тех, кого он пытал в свое время. Но армянский головорез принялся изображать невменяемость, провалы в памяти и в итоге не признал себя виновным. Тактика его поведения понятна - он надеется на заступничество международных правозащитных организаций, на которые уже давят официальный Ереван и мировое армянство.

Но, оцените, все же, степень наглости и цинизма! Знать, что ты совершил столько чудовищных преступлений и отрицать все это перед лицом неопровержимых доказательств - это еще нужно уметь! Увы, поражаясь наглости, подлости и аморализму Хачатряна, я вынужден констатировать, что есть и азербайджанцы, вполне способные составить ему конкуренцию в бесконечном "фестивале безнравственности и лжи".

Одним из таковых является некто Алтай Геюшов, которого с достойным лучшего применения упорством называют "азербайджанским историком". Нет, человек может попасть и даже вляпаться в историю, но это не делает его историком. Что до слова "азербайджанский", то оно, применительно к Геюшову, тоже является предметом для широкой дискуссии. Потому, что крайне далек он от понимания радостей, печалей, реалий Азербайджана и азербайджанцев. Да и лжец он банальный, чему есть немало доказательств.

Это ведь он утверждал, что нет вероятности решения армяно-азербайджанского конфликта военным путем.

"Я убежден в том, что азербайджанская армия не в состоянии вести войну", - утверждал "азербайджанский историк" перед самым началом 44-дневной войны.

Ну и что?! Нашлось военное решение карабахского конфликта, одержала азербайджанская армия историческую (специально для "историка" подчеркиваю) Победу.

Армянская армия запомнилась тем, что в ее рядах оказалось 11.000 дезертиров. Но об этом Геюшов, за все эти годы не вспоминал. И признать заслуги Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в достижении той великой Победы, у него язык не повернулся. Вот вам и "азербайджанский" "историк". В то время, как азербайджанцы всего мира радовались возвращению Шуши, Лачина, Кельбаджара, Физули и иных наших земель, Геюшов занимался поиском новых "поводов" для тиражирования лжи.

И вот, он напомнил о себе вновь, на сей раз благодаря журналистам ВВС.

"Азербайджан вернул себе Карабах. Поставлена ли точка в конфликте?", - так называлась публикация на сайте ВВС.

В целом, за исключением привычных шероховатостей, она была весьма сбалансированной. Была представлена армянская точка зрения, озвученная политологом Тиграном Григоряном. С азербайджанской стороны выступил представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Он дал исчерпывающе точные, полные ответы на все вопросы, грамотно доказав правоту Азербайджана и подчеркнул, что устранен главный камень преткновения на пути к миру - продолжавшееся незаконное военное присутствие вооруженных сил Армении на нашей суверенной территории. Собственно, можно было бы ограничиться мнением Э.Амирбекова с азербайджанской стороны, дабы вся картина была видна четко и ясно.

Но Би-Би-Си решили вытянуть за уши на Божий свет Алтая Геюшова, видимо не имея представления о его прежних несбывшихся прогнозах. Так вот этот персонаж снова доказал, что из него "азербайджанский историк", как из Ким Кардашьян девственница. У Геюшова не нашлось ни одного слова благодарности в адрес руководства нашей страны, лично Президента Азербайджана Ильхама Алиева, наших шехидов, нашего народа.

Он не соизволил заявить, что чувствует радость, видя, как Государственный Флаг Азербайджана был поднят в Ханкенди и Ходжалы. Зато по части придумывания чуши, которые Геюшов пытался выдать за "факты", сбоя не было. Он договорился до того, что "состояние перманентной войны" якобы очень нужно руководству страны, дабы "люди сплачивались вокруг него". И этим постулатом Геюшов выдал свою печаль по поводу нашей исторической Победы и огромную пропасть между собой и азербайджанцами.

Он не понимает или не хочет признать, что полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана - это то, чем жили, о чем мечтали более трех десятков лет миллионы наших соотечественников. Шушинцы, лачинцы, кельбаджарцы, физулинцы, гадрудцы, ходжалинцы, ханкенгдинцы - все они вернуться на свою землю, будут дышать своим, родным, самым дорогим воздухом! И все они благодарны нашей армии, в силу которой не верил Геюшов. Они склоняют голову перед памятью шехидов, чего не сделал Геюшов. Они подчеркивают историческую заслугу Президента Азербайджана Ильхама Алиева в достижении этой великой Победы. Чего также не делает Геюшов.

Вот вам и ответ на вопрос, можно ли его называть "азербайджанским историком"? На мой взгляд, нет. Тем более, что он откровенно подпевает армянским пропагандистам, которые дуют в дуду "возможной новой войны со стороны Азербайджана". И это при том, что официальный Баку неоднократно уже заявлял, что никаких территориальных претензий к РА не имеет! Стало быть, Геюшов врет и не краснеет. Совсем как Вагиф Хачатрян, отрицающий свою вину за совершенные против азербайджанцев преступления.