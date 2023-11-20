https://news.day.az/politics/1615767.html Кадры с тренировок азербайджанских спецназовцев по подготовке к международным учениям - ФОТО - ВИДЕО
Кадры с тренировок азербайджанских спецназовцев по подготовке к международным учениям - ФОТО - ВИДЕО
В городе Мармарис (Турция) проведены подготовительные тренировки к международным учениям "Doğu Akdeniz-2023".
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
Привлеченный к тренировкам личный состав практически выполнил задачи по осмотру захваченного судна и посадке вертолета в тылу условного противника.
Отметим, что в международных учениях "Doğu Akdeniz-2023", проводимых в Турции, принимает участие группа личного состава отряда морского спецназа ВМС Азербайджана.
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