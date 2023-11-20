Турецкий министр ставит отношения между Баку и Анкарой в пример другим

Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией является примером для многих стран, в первую очередь для стран-членов Организации тюркских государств.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель министра семьи и социальных служб Турции Леман Енигюн во время выступления на проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"Мы разработали стратегический план, чтобы женщины в Турции могли в полной мере воспользоваться всеми правами и возможностями. Мы определили цели по повышению уровня образования женщин. Были внесены важные изменения в законодательство для устранения препятствий в трудовой жизни женщин", - добавила Л.Енигюн.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (нынешнего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании на уровне министров Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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