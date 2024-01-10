Франция исключена из процесса нормализации между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом сказал представитель Президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков, чьи слова в своей статье приводит французское издание L'Opinion.

Комментируя арест в Баку гражданина Франции Мартина Риана, Эльчин Амирбеков осудил предвзятую проармянскую позицию Франции, в том числе продолжаемые французской стороной поставки вооружения и техники Еревану, а также активные попытки продвижения ею в Совете Безопасности ООН проекта антиазербайджанской резолюции.

"Франция теперь отстранена от своей роли посредника [между Азербайджаном и Арменией] и даже наносит ущерб роли ЕС в этом вопросе", - сказал он.

Напомним, что власти Азербайджана арестовали Мартина Риана по обвинению в шпионаже 4 декабря 2023 года. Генерального директора компании Merkorama LLC Мартина Риана привлек к тайному сотрудничеству французский агент 2-го DGSE (Главного управления внешней безопасности), который впоследствии был выслан из Баку.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева ранее сказала, что судебные власти распорядились о его задержании сроком на четыре месяца, добавив, что посольство Франции в Баку было сразу же уведомлено об аресте.

Напомним, что мероприятия, проведенные Службой госбезопасности Азербайджана в начале декабря 2023 года, привели к разоблачению в Азербайджане разветвленной сети агентов французских разведывательных служб. За короткий период были выявлены десятки французских шпионов, некоторые из которых в тот или иной момент действовали в Азербайджане, а некоторые продолжали работать под прикрытием в различных странах и авторитетных международных организациях.