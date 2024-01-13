Мирный договор не должен становиться предметом геополитического соперничества

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 10 января затронул важные моменты, связанные с мирным процессом между Азербайджаном и Арменией.

Глава государства в частности заявил, что основные условия для подписания мирного договора созданы сейчас.

"Вы тоже, наверное, знаете о том, что Армения хочет, чтобы у этого мирного договора были гаранты. Мы считаем, что в этом нет необходимости. Это будет мирный договор, который подпишут два суверенных государства. Нам там не нужны никакие гаранты, и если он будет подписан в двустороннем формате, то должен быть подписан. Если кто-то хочет помочь, то мы не возражаем и против этого. Однако эта помощь не должна быть принудительной", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Почему Азербайджан не заинтересован в наличии гарантов мирного соглашения?

Как сообщил Day.Az заведующий отделом Центра анализа международных отношений Васиф Гусейнов, Баку не заинтересован в том, чтобы армяно-азербайджанский мирный договор создавал новые причины для более масштабных конфликтов.

"Как заявил глава государства, Азербайджан обеспокоен тем, что мировые державы рассматривают продолжающиеся мирные переговоры с Арменией как средство обеспечения своих собственных стратегических интересов. Официальный Баку принимает меры для того, чтобы мирное соглашение принесло в регион только безопасность и процветание. Таким образом, эта стратегия требует тщательного определения приоритетов местных интересов и сознательного избегания присоединения к какой-либо крупной державе. На фоне этих опасений Баку отказывается участвовать в более широкой геополитической инициативе, направленной на изменение динамики сил на Южном Кавказе. Наша страна ищет только мирный договор, который разрешит споры между Арменией и Азербайджаном", - отметил Гусейнов.

Эксперт подчеркнул, что Азербайджан является сторонником двусторонних мирных переговоров между Баку и Ереваном для достижения этой цели: "Основываясь на успехе предыдущего заседания комиссии по делимитации границы, Баку предлагает провести встречу министров иностранных дел на границе".

По словам Васифа Гусейнова, Баку также отвергает призывы создать институт-гарант с привлечением третьих стран к мирному соглашению.

"Опыт показывает, что институт гарантов на практике не может быть эффективным. Например, Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году в отношении Украины, является тому подтверждением. Этот Меморандум показал, что великие державы могут ставить свои интересы выше своих обязательств в международных соглашениях, что потенциально вредит интересам и безопасности малых государств. Поэтому Азербайджан призывает Армению создать двустороннюю комиссию на основе взаимного доверия для решения любых проблем, которые могут возникнуть в будущем, а не привлекать в регион крупные государства, которые ставят свои интересы на первое место", - подытожил эксперт.