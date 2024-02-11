https://news.day.az/politics/1636428.html МИД Азербайджана поздравил Иран
МИД Азербайджана поздравил Иран
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Иран по случаю национального праздника этой страны - Дня победы Исламской революции.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации в аккаунте "Х" министерства.
"Поздравляем Исламскую Республику Иран с национальным праздником.
Верим, что дружественные добрососедские отношения между Азербайджаном и Ираном, основанные на взаимном уважении, понимании и международном праве, будут способствовать региональному развитию и процветанию", - говорится в поздравлении.
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