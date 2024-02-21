Новый глава ИВ Садаракского района

Распоряжением Президента Ильхама Алиева Наим Этибар оглу Джахидзаде назначен главой Исполнительной власти Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Day.Az, Наим Этибар оглу Джахидзаде родился 18 августа 1989 года в селе Коланы Шахбузского района.

В 2006-2010 годах обучался на экономическом факультете Нахчыванского государственного университета по специальности "Финансы и кредит".

В 2011-2014 годах обучался в магистратуре Нахчыванского государственного университета по специальности "Финансы и кредит".

Трудовую деятельность начал в 2011 году на экономическом факультете Нахчыванского государственного университета. С 2014 года работал заместителем декана факультета управления Нахчыванского университета, с 2018 года - деканом факультета управления. С 2016 года является диссертантом Нахчыванского отделения НАНА.

В 2018 году читал лекции в румынском университете Питешти на темы "Современные бюджетные системы и современные финансовые системы", "Азербайджан и различия в мировом опыте".

Н.Джахидзаде является автором нескольких учебных программ по предметам, а также статей.

До нового назначения он работал заведующим отделом экономики Аппарата Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

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